"Yılın Son Hatasını Yapmaya" Giden Merve Boluğur'un Paylaşımı "Dur" Dedirtti!

"Yılın Son Hatasını Yapmaya" Giden Merve Boluğur'un Paylaşımı "Dur" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2025 - 23:47

Son birkaç gündür yılbaşı paylaşımlarıyla öne çıkan Merve Boluğur, bu sefer de yılın son hatasını yapmaya gitti. Sosyal medyanın yüreği ağzına geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hayatımıza gencecik bir kızken Acemi Cadı dizisiyle giren Merve Boluğur zaman içerisinde yıldızını söndürse de ismini hiç söndürmedi.

Hayatımıza gencecik bir kızken Acemi Cadı dizisiyle giren Merve Boluğur zaman içerisinde yıldızını söndürse de ismini hiç söndürmedi.

Murat Dalkılıç'la yaptığı rüya gibi evlilikten büyük bir kalp kırıklığıyla çıkan Merve Boluğur, ünlülerle iç içe olduğu arkadaş ortamına veda etmiş, kariyerini de boş vererek kenara çekilmeye karar vermişti. 

Yıllardır herhangi bir dizi veya filmde görmediğimiz Merve Boluğur, değişimi, sürekli değişen ruh halleri, imaj yenilikleri ve sosyal medya açıklamalarıyla sık sık gündeme oturdu. Bir ara tam dönecek gibi olmuştu ama yine elimizde koca bir sıfırla yerimize oturmuştuk.

Yeni projeyle dönmeyen, aşk hayatında da bir türlü dikiş tutturamayan Boluğur, en son yılbaşı videosuyla gündeme oturmuştu.

Yeni projeyle dönmeyen, aşk hayatında da bir türlü dikiş tutturamayan Boluğur, en son yılbaşı videosuyla gündeme oturmuştu.

Yaşama dair hiçbir hevesi ve enerjisi kalmadığını gösteren bir video paylaşan Merve Boluğur saysinde konu yine Murat Dalkılıç ve erkeklere bağlanmış, kaybolan hayat enerjisinin hesabı eski eşine kesilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Merve Boluğur geçtiğimiz saatlerde yine yılbaşı temalı videosuyla gündeme oturdu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
