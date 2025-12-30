"Yılın Son Hatasını Yapmaya" Giden Merve Boluğur'un Paylaşımı "Dur" Dedirtti!
Son birkaç gündür yılbaşı paylaşımlarıyla öne çıkan Merve Boluğur, bu sefer de yılın son hatasını yapmaya gitti. Sosyal medyanın yüreği ağzına geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza gencecik bir kızken Acemi Cadı dizisiyle giren Merve Boluğur zaman içerisinde yıldızını söndürse de ismini hiç söndürmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni projeyle dönmeyen, aşk hayatında da bir türlü dikiş tutturamayan Boluğur, en son yılbaşı videosuyla gündeme oturmuştu.
Merve Boluğur geçtiğimiz saatlerde yine yılbaşı temalı videosuyla gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın