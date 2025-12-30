Ünlülere Operasyon: Aralarında Miss Türkiye Birincisi Buse İskenderoğlu'nun da Bulunduğu 12 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu da dahil olmak üzere pek çok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Son operasyonlarda gözaltına alınan 17 isimden 1’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. 4 isim için adli kontrol tedbiri talep edilirken 12 isim için tutuklama talep edildi. Detaylar geliyor...