Ünlülere Operasyon: Aralarında Miss Türkiye Birincisi Buse İskenderoğlu'nun da Bulunduğu 12 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu da dahil olmak üzere pek çok ünlü isim gözaltına alınmıştı.
Son operasyonlarda gözaltına alınan 17 isimden 1’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. 4 isim için adli kontrol tedbiri talep edilirken 12 isim için tutuklama talep edildi. Detaylar geliyor...
8 Kasım'da ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, totalde 19 kişi evinden alınmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda aralarında Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
sokaklar suç makinelerine emanet, vatan evlatları bir bir şehit düşüyor, ama devletin tüm hassasiyeti otel odasındaki uyuşturucu ve grup seks operasyonuna sa... Devamını Gör
tesadüfe bak hiç bir politikacının haramzade çocuğu yok
Onların savunması belli.Pudra şekeri kullananları niye alsınlar...
Her şey ayarlanmış gibi plan yapsan bu kadar olmaz herhalde. Daha önemli konular haber olmuyor...