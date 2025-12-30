onedio
Ünlülere Operasyon: Aralarında Miss Türkiye Birincisi Buse İskenderoğlu'nun da Bulunduğu 12 Kişi Tutuklandı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2025 - 22:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu da dahil olmak üzere pek çok ünlü isim gözaltına alınmıştı. 

Son operasyonlarda gözaltına alınan 17 isimden 1’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. 4 isim için adli kontrol tedbiri talep edilirken 12 isim için tutuklama talep edildi. Detaylar geliyor...

8 Kasım'da ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, totalde 19 kişi evinden alınmıştı.

Numunelerini verdikten sonra serbest bırakılan ünülerle ilgili operasyonlar sona erdi sanıyorduk ki uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı, 18 Aralık'ta gerçekleşti. 

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, kan ve saç örneği verdikten sonra Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılmış ve serbest bırakılmıştı. Bununla beraber, yurt dışında olan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde de uyuşturucu operasyonu kapsamındaki gözaltılar hız kesmeden devam etti ve gözaltına alınan isimler arasında 2016 Miss Turkey birincisi Buse İskenderoğlu da bulunuyordu.

2016’da Miss Türkiye Güzeli seçilerek adını duyuran, çeşitli televizyon yapımlarında da rol alan Buse İskenderoğlu ile beraber 17 isim gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda aralarında Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Son operasyonlarda gözaltına alınan 17 isimden 1’i savcılıktan serbest bırakıldı. 4 isim için adli kontrol tedbiri talep edilirken, 12 isim için de tutuklama talep edildi. 

1-) Sosyal Medya Fenomeni Dilara Ege Çevik

2-) Miss Turkey 2016 Birincisi Buse İskenderoğlu

3-) Tuğrul Bey Aran

4-) Les Benjamins'in Direktörü Zohaer Majhidi

5-) Kütüphane adlı mekanın ortaklarındanYılmaz Efe

6-) Cengiz Can Atasay

7-) Resul Arslan

8-) Burak Güngörmedi

9-) Ömer Can Kılınç

10-) Yasin Burak Becek

11-) Cihan Güler

12-) Kısmetse Olur'un Eski Yarışmacısı Rabia Karaca

Adli Kontrol istenen isimler:

1-) Şebnem İnan

2-) Nilay Didem Klavuz

3-) Rabia Yaman

4-) Emrah Gençer

arvion

sokaklar suç makinelerine emanet, vatan evlatları bir bir şehit düşüyor, ama devletin tüm hassasiyeti otel odasındaki uyuşturucu ve grup seks operasyonuna sa... Devamını Gör

Gökhan Öktem

tesadüfe bak hiç bir politikacının haramzade çocuğu yok

selahattin Gürel

Onların savunması belli.Pudra şekeri kullananları niye alsınlar...

DiyorumBen

Her şey ayarlanmış gibi plan yapsan bu kadar olmaz herhalde. Daha önemli konular haber olmuyor...