Erkeklerin Kendinden En Az 10 Yaş Küçük Kadınla Evlenmesi Gerektiğini Savunan Erman Toroğlu Tepki Çekti!

Bez Bebek'te beraber rol aldığı çocuk oyuncu Asena Keskinci'nin kendisi hakkındaki zorbalık ve şiddet iddialarının ardından Ev Gezmesi programının sunuculuğundan çıkarılan Evrim Akın, YouTube'a geri dönmüştü.

Pijama Sohbetleri isimli programına devam etmeye karar veren Evrim Akın, bu sefer Erman Toroğlu'nu ağırladı.

Erman Toroğlu'na mutlu evliliğinin sırrını soran Evrim Akın, oldukça tepki çeken cevaplar aldı.

Toroğlu, 'Burada tecrübe önemli. Genç yaşlarda evlilik çok zor, denk gelirsen belki götürürsün ama çok acı çekersin. Bir erkek benim fikrime göre, 35'ten evvel evliliği düşünmemeli. Ondan sonra da alacağı kadının 25'ten yukarı olmaması gerekiyor. En az 10 yaş, en az!

Niye? Şimdi çocuk yaptığın an, 1 çocuk, 2 çocuk. Kadın o çocukların büyümesine kadar 45'e kadar bitiyor. Çok zenginsen, bakıcıların varsa o ayrı bir olay.' açıklamasında bulundu.