Erkeklerin Kendinden En Az 10 Yaş Küçük Kadınla Evlenmesi Gerektiğini Savunan Erman Toroğlu Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2025 - 20:27

Evrim Akın'ın Pijama Sohbetleri isimli YouTube programına konuk olan Erman Toroğlu, erkekler ve kadınlar hakkındaki iddialı sözleriyle tepki çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Eski futbolcu ve hakem, aynı zamanda da futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nu tanırsınız.

Türk televizyonunun ilginç karakterlerinden biri olan Erman Toroğlu, sık sık katıldığı programlarda yaptığı yorumlarla gündeme oturuyor.

Bununla beraber özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 1974'te evlendiği iki çocuğunun annesi Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrılan Erman Toroğlu, 2022 yılında özel hayatında radikal bir değişikliğe gitmişti.

Kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, manşetlere aradaki uçurum yaş farkıyla oturmuştu. Evlendiklerinde Ezgi Yavuz 39, Erman Toroğlu ise 73 yaşındaydı.

Erman Toroğlu, geçtiğimiz günlerde son zamanların en tartışmalı ismi olan Evrim Akın'ın programına konuk oldu.

Bez Bebek'te beraber rol aldığı çocuk oyuncu Asena Keskinci'nin kendisi hakkındaki zorbalık ve şiddet iddialarının ardından Ev Gezmesi programının sunuculuğundan çıkarılan Evrim Akın, YouTube'a geri dönmüştü. 

Pijama Sohbetleri isimli programına devam etmeye karar veren Evrim Akın, bu sefer Erman Toroğlu'nu ağırladı. 

Erman Toroğlu'na mutlu evliliğinin sırrını soran Evrim Akın, oldukça tepki çeken cevaplar aldı. 

Toroğlu, 'Burada tecrübe önemli. Genç yaşlarda evlilik çok zor, denk gelirsen belki götürürsün ama çok acı çekersin. Bir erkek benim fikrime göre, 35'ten evvel evliliği düşünmemeli. Ondan sonra da alacağı kadının 25'ten yukarı olmaması gerekiyor. En az 10 yaş, en az!

Niye? Şimdi çocuk yaptığın an, 1 çocuk, 2 çocuk. Kadın o çocukların büyümesine kadar 45'e kadar bitiyor. Çok zenginsen, bakıcıların varsa o ayrı bir olay.' açıklamasında bulundu.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim:

Sonra da kimler ne demiş onu görelim...

twitter.com

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
