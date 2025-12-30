Babalık Kanıtlanmıştı: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'ın Velayetini Almak İstemediği İddia Edildi!
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında 2024'ün son günlerinde patlak veren Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'la ilgili davası hakkındaki son gelişmeler konuşuldu.
Hacı Sabancı'nın oğlunun velayetini almayı reddettiği iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2024'ün son aylarında cemiyetin en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, uzun yıllar boyunca konuşulacak bir magazin skandalının başrolüne yerleşmişti belki hatırlarsınız.
Bugün, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'la olan davasında şok gelişmeler yaşandığı iddia edildi.
