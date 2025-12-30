Babalık Kanıtlanmıştı: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'ın Velayetini Almak İstemediği İddia Edildi!

Uzay'ın Sabancıların yeni veliahtı olduğu netleştikten sonra 'Keyfimiz gayet yerinde, çok iyiyiz ve ayrılmıyoruz' mesajları veren Nazlı ve Hacı Sabancı, hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Şu ana dek de bu konu gündemlerinde hiç yokmuş gibi davranıyorlardı. En son nisan ayında, meseleye Arzu Sabancı'nın dahil olduğu ve Uzay'ı aileye dahil etmek istediği iddia edilmişti. Bu kadarla da kalmıştı.