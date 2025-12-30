onedio
Babalık Kanıtlanmıştı: Hacı Sabancı'nın Oğlu Uzay'ın Velayetini Almak İstemediği İddia Edildi!

Lila Ceylan
30.12.2025 - 17:17

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında 2024'ün son günlerinde patlak veren Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'la ilgili davası hakkındaki son gelişmeler konuşuldu. 

Hacı Sabancı'nın oğlunun velayetini almayı reddettiği iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2024'ün son aylarında cemiyetin en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, uzun yıllar boyunca konuşulacak bir magazin skandalının başrolüne yerleşmişti belki hatırlarsınız.

2021 yılında evlenen, kızları Arzu Alarayı'da 2023 yılında kucağına alan elit çiftimiz, F.D. isimli annenin oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş fakat konuyu jet hızıyla kapatmayı tercih etmişti. 

Babalık davası açmaktan vazgeçmeyen F.D.'nin beklediği sonuç pozitif çıktı; Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı.

Uzay'ın Sabancıların yeni veliahtı olduğu netleştikten sonra 'Keyfimiz gayet yerinde, çok iyiyiz ve ayrılmıyoruz' mesajları veren Nazlı ve Hacı Sabancı, hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etti. 

Şu ana dek de bu konu gündemlerinde hiç yokmuş gibi davranıyorlardı. En son nisan ayında, meseleye Arzu Sabancı'nın dahil olduğu ve Uzay'ı aileye dahil etmek istediği iddia edilmişti. Bu kadarla da kalmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'la olan davasında şok gelişmeler yaşandığı iddia edildi.

İddiaya göre Sabancı, çocuğun velayetini üzerine almayı reddetti. Yine de Hacı Sabancı'nın bebeğin hayat kalitesini korumak adına tüm eğitim, sağlık ve yaşam masraflarını 'sonuna kadar' karşılamayı kabul ettiği belirtildi. 

Ayrıca Hacı Sabancı'nın yeniden bir DNA testi yaptırmak istediği ve sonuç yeniden pozitif çıkarsa her türlü desteği sağlamakla beraber oğluna Sabancı soyadını vermek ve kağıt üstünde resmi olarak babası olmak istemediği vurgulandı. 

Bunların tümü henüz bir iddiadan ibaret. Şayet doğruysa Hacı Sabancı'nın taleplerine Uzay'ın annesinden nasıl yanıt geleceği merak konusu...

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
