Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan “Makroekonomik Temeller Sağlam" Vurgusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.03.2026 - 09:49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda' ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.'

Bozkurt

Kendi müritleriniz bile fanatiklikten inanırmış gibi yapıyor. Öyle bir durumdasınız.