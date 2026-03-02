Adana'da Koli Bandına Neden "Saddam Bandı" Deniyor?
Geniş bir coğrafyada yer alan Türkiye'de farklı nesnelere farklı isimlendirmeler yapılabiliyor. Kimi isimler yöreden yöreye hatta ilden ile değişebiliyor. Adana yöresinde ise genellikle taşımacılıkta kullanılan koli bantlarına Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'den esinlenerek Saddam bandı deniyor. Peki bu ismin hikayesi ne?
İsim 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan ve bölgenin buna bağlı kaosa sürüklendiği Körfez Savaşı'nda popüler oldu.
Bu tavsiye üzerine şehirde koli bantları kıymete bindi.
