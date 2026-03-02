Adana'da Koli Bandına Neden "Saddam Bandı" Deniyor?

Evlerin pencereleri ve açık yerleri olası bir saldırıda gaz sızıntısını önlemek için koli bantlarıyla sarıldı. Olası bir saldırı Saddam'dan gelebileceği için kırtasiyelerde, nalburlarda bu şeffaf ve geniş bantlar Saddam bandı olarak adlandırıldı. Günümüzde de bu tabir kullanılıyor. Hatta 2016 yılında konuyla ilgili çekilmiş bir kısa film bile mevcut.