Adana'da Koli Bandına Neden "Saddam Bandı" Deniyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.03.2026 - 10:50

Geniş bir coğrafyada yer alan Türkiye'de farklı nesnelere farklı isimlendirmeler yapılabiliyor. Kimi isimler yöreden yöreye hatta ilden ile değişebiliyor. Adana yöresinde ise genellikle taşımacılıkta kullanılan koli bantlarına Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'den esinlenerek Saddam bandı deniyor. Peki bu ismin hikayesi ne?

Bilgi bir X kullanıcısının paylaşımıyla yayıldı.

İsim 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan ve bölgenin buna bağlı kaosa sürüklendiği Körfez Savaşı'nda popüler oldu.

Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin’in Halepçe Katliamı'nın ardından Türkiye’ye kimyasal füzelerle saldırabileceği söylentileri dilden dile dolaşıyordu. Çünkü İncirlik Üssü Adana sınırları içerisindeydi. O dönem halka pencereleri ve kapı eşiklerini hava sızdırmayacak şekilde kapatmalarını tavsiye edildi.

Bu tavsiye üzerine şehirde koli bantları kıymete bindi.

Evlerin pencereleri ve açık yerleri olası bir saldırıda gaz sızıntısını önlemek için koli bantlarıyla sarıldı. Olası bir saldırı Saddam'dan gelebileceği için kırtasiyelerde, nalburlarda bu şeffaf ve geniş bantlar Saddam bandı olarak adlandırıldı. Günümüzde de bu tabir kullanılıyor. Hatta 2016 yılında konuyla ilgili çekilmiş bir kısa film bile mevcut.

