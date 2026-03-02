onedio
Ekonomist Özgür Demirtaş ve Senarist Levent Kazak X Üzerinden Birbirine Girdi

Ekonomist Özgür Demirtaş ve Senarist Levent Kazak X Üzerinden Birbirine Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.03.2026 - 11:36

X üzerinde uzun süredir polemiğe girmeyen ve daha çok finans alanında içerik üreten ekonomist Özgür Demirtaş, İran'ın Orta Doğu'daki Arap ülkelerini vurmasını eleştirdi. Özellikle Dubai ve Bahreyn'deki saldırıları 'geri zekalılık' olarak nitelendirdi. Ancak oyuncu ve senarist Levent Kazak bu paylaşıma sert çıktı.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyleydi;

Son günlerde İsrail ve ABD'nin ortak saldırısı sonrası ruhani liderini ve üst düzey yöneticilerini kaybeden İran, karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD üslerini ve İsrail'i vurmuştu. Demirtaş bu hamleyi eleştirdi.

Levent Kazak ise Demirtaş'a uzun yanıt verdi.

siyaset hakkında hiç bir fikri yok, tarih bilgisi sıfır, sosyolojik altyapı yok, yaşayan kültür ekside, türkçe desen nanay. futbol bilmiyor ama en büyük taraftar. cehaletle doğru orantılı bir kibre sahip üstelik, devasa. bilgisizliğe, en azından, yön verebilecek, pusula olabilecek vicdani bir filtre de mevcut değil; savaşları dahi ekonomik fayda ile tartıyor. grönland'ı kafasına göre alıyor, çat, abd'ye yamıyor, yukardan kanada'yı kapıp, küt, onu da yapıştırıyor. evde köfte yapar gibi yoğurup, bilgi dağıtıyor. 

ya sevgili kardeşim, bilmemek değil, susmamak ayıp. bak inan, sükût senin en büyük füzen. 'karete' öğrenmeyi filan bırak ayrıca, karate o!

Özgür Demirtaş'tan yanıt gecikmedi.

Kazak ise Demirtaş'ın paylaştığı ilk tweeti silmesine göndermede bulundu.

sana naçizane tavsiyem yazarak ilerle hayatta, silerek değil. sildiğin her şey alnına yapışıyor, bil. kibrin empati duygunu tamamen yok etmiş, seni geçtim, sana hocam demek zorunda kalan o öğrencilerine yazık.

Özgür Demirtaş'ın bu yanıtı "şimdilik" kavgayı bitiren hamle oldu.

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
