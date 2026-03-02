Ekonomist Özgür Demirtaş ve Senarist Levent Kazak X Üzerinden Birbirine Girdi

siyaset hakkında hiç bir fikri yok, tarih bilgisi sıfır, sosyolojik altyapı yok, yaşayan kültür ekside, türkçe desen nanay. futbol bilmiyor ama en büyük taraftar. cehaletle doğru orantılı bir kibre sahip üstelik, devasa. bilgisizliğe, en azından, yön verebilecek, pusula olabilecek vicdani bir filtre de mevcut değil; savaşları dahi ekonomik fayda ile tartıyor. grönland'ı kafasına göre alıyor, çat, abd'ye yamıyor, yukardan kanada'yı kapıp, küt, onu da yapıştırıyor. evde köfte yapar gibi yoğurup, bilgi dağıtıyor.

ya sevgili kardeşim, bilmemek değil, susmamak ayıp. bak inan, sükût senin en büyük füzen. 'karete' öğrenmeyi filan bırak ayrıca, karate o!