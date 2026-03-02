Ekonomist Özgür Demirtaş ve Senarist Levent Kazak X Üzerinden Birbirine Girdi
X üzerinde uzun süredir polemiğe girmeyen ve daha çok finans alanında içerik üreten ekonomist Özgür Demirtaş, İran'ın Orta Doğu'daki Arap ülkelerini vurmasını eleştirdi. Özellikle Dubai ve Bahreyn'deki saldırıları 'geri zekalılık' olarak nitelendirdi. Ancak oyuncu ve senarist Levent Kazak bu paylaşıma sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Levent Kazak ise Demirtaş'a uzun yanıt verdi.
Özgür Demirtaş'tan yanıt gecikmedi.
Kazak ise Demirtaş'ın paylaştığı ilk tweeti silmesine göndermede bulundu.
Özgür Demirtaş'ın bu yanıtı "şimdilik" kavgayı bitiren hamle oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın