Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Mart Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
1 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Mart Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kariyer hayatında seni zorlayacak bir durumla karşı karşıya geleceksin. İki farklı seçenek arasında gidip gelmek yerine, birini seçip diğerini geride bırakman gerekecek. Bu belki de ilk başta biraz zor gelebilir, ancak bu kararlı tavrın iş hayatındaki 'ne istediğini bilen, hedef odaklı profesyonel' imajını daha da güçlendirecek. Haklı olduğun bir konuda geri adım atmadan ilerlemek ise yeni bir yetki alanı kazandıracak sana!

Özellikle hukuki süreçlerle, sözleşmelerle veya belirli kuralları olan işlerle ilgileniyorsan, bugün senin için sonuç alma günü olacak. Pazarlık masasında kendi şartlarını belirleyen taraf olacaksın. Diplomatik dilden çok uzak, net ve keskin cümlelerinle iş dünyasında ağırlığını hissettireceksin. Bugünün stratejisi tamamen kazanmak üzerine kurulu.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün biraz risk almanın tam zamanı. Partnerine karşı her zaman söylemekten çekindiğin o büyük arzunu ya da beklentini açıkça dile getirebilirsin. Bu kontrolsüz ve cesur çıkışın, karşı tarafta beklediğin tepkiyi alacak. Aranızdaki o mesafeli saygı, yerini dizginlenemeyen bir tutkuya bırakacak. Bugün, aşkta da işte de cesur olmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

