Sevgili Terazi, bugün kariyer hayatında seni zorlayacak bir durumla karşı karşıya geleceksin. İki farklı seçenek arasında gidip gelmek yerine, birini seçip diğerini geride bırakman gerekecek. Bu belki de ilk başta biraz zor gelebilir, ancak bu kararlı tavrın iş hayatındaki 'ne istediğini bilen, hedef odaklı profesyonel' imajını daha da güçlendirecek. Haklı olduğun bir konuda geri adım atmadan ilerlemek ise yeni bir yetki alanı kazandıracak sana!

Özellikle hukuki süreçlerle, sözleşmelerle veya belirli kuralları olan işlerle ilgileniyorsan, bugün senin için sonuç alma günü olacak. Pazarlık masasında kendi şartlarını belirleyen taraf olacaksın. Diplomatik dilden çok uzak, net ve keskin cümlelerinle iş dünyasında ağırlığını hissettireceksin. Bugünün stratejisi tamamen kazanmak üzerine kurulu.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün biraz risk almanın tam zamanı. Partnerine karşı her zaman söylemekten çekindiğin o büyük arzunu ya da beklentini açıkça dile getirebilirsin. Bu kontrolsüz ve cesur çıkışın, karşı tarafta beklediğin tepkiyi alacak. Aranızdaki o mesafeli saygı, yerini dizginlenemeyen bir tutkuya bırakacak. Bugün, aşkta da işte de cesur olmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…