Şubat Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Gökyüzü Şubat ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Şubat ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Şubat ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ay Venüs'ün Balık burcuna geçişi, iş hayatında suların durulmasına neden olacak. İş arkadaşlarınla arandaki ilişkilerin daha akıcı ve uyumlu bir hal alacak. Şubat ayı boyunca desteklenmenin keyfini çıkarabilir, doğru kişilerle bir araya gelme fırsatı bulabilirsin. Bu, günlük düzenini daha keyifli hale getirecek fırsatları yakalamanı sağlayacak. Kısacası, iş yerindeki enerjiyi yükseltecek bir ay seni bekliyor!

Ay ortasında meydana gelen Güneş Tutulması ise çalışma koşulların ve yaşam düzeninle ilgili yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Artık seni yoran ve enerjini tüketen bir alışkanlığı sürdürmek istemediğini fark edeceksin. Bu tutulma, hayatını sadeleştirerek güçlendirmenin yollarını öğretecek. Kendine bir iyilik yap ve bu ayı, hayatını daha basit ve huzurlu hale getirmeye adadığını bilerek geçir.

Peki ya aşk? Ayın sonunda ise Mars kare Uranüs, aşk hayatında ani kararlar almana neden olabilir. Bir ilişkinin dinamiği bir anda değişebilir ve bu, seni biraz şaşırtabilir. Ancak unutma, cesur ama dürtüsel olmayan adımlar, bu ay seni duygusal anlamda özgürleştirecek. Belki bir anda ayrılık konuşması yapabilirsin... Ya da bir anda evlilik teklifi... İşte her şey bu kadar hızlı ve heyecanlı olacak! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

