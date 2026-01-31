Sevgili Terazi, bu ay Venüs'ün Balık burcuna geçişi, iş hayatında suların durulmasına neden olacak. İş arkadaşlarınla arandaki ilişkilerin daha akıcı ve uyumlu bir hal alacak. Şubat ayı boyunca desteklenmenin keyfini çıkarabilir, doğru kişilerle bir araya gelme fırsatı bulabilirsin. Bu, günlük düzenini daha keyifli hale getirecek fırsatları yakalamanı sağlayacak. Kısacası, iş yerindeki enerjiyi yükseltecek bir ay seni bekliyor!

Ay ortasında meydana gelen Güneş Tutulması ise çalışma koşulların ve yaşam düzeninle ilgili yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Artık seni yoran ve enerjini tüketen bir alışkanlığı sürdürmek istemediğini fark edeceksin. Bu tutulma, hayatını sadeleştirerek güçlendirmenin yollarını öğretecek. Kendine bir iyilik yap ve bu ayı, hayatını daha basit ve huzurlu hale getirmeye adadığını bilerek geçir.

Peki ya aşk? Ayın sonunda ise Mars kare Uranüs, aşk hayatında ani kararlar almana neden olabilir. Bir ilişkinin dinamiği bir anda değişebilir ve bu, seni biraz şaşırtabilir. Ancak unutma, cesur ama dürtüsel olmayan adımlar, bu ay seni duygusal anlamda özgürleştirecek. Belki bir anda ayrılık konuşması yapabilirsin... Ya da bir anda evlilik teklifi... İşte her şey bu kadar hızlı ve heyecanlı olacak! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…