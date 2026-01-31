onedio
Şubat Terazi Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu
Şubat 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Şubat ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Şubat ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Şubat ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ayın son günlerine yaklaşırken, gökyüzünde hareketli bir süreç seni bekliyor. Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, aşk hayatında ani ve beklenmedik kararlar almana yol açabilir. İlişkinin dinamikleri bir anda değişebilir ve bu durum, seni biraz şaşırtabilir. Ancak belki de bu değişim, tam da ihtiyacın olan şeydir.

Bir an durup düşün, belki de bu ayın sonunda cesur ama dürtüsel olmayan adımlar atmanın tam zamanıdır. Bu adımlar, duygusal anlamda seni özgürleştirebilir. Belki bir anda ayrılık konuşması yapabilirsin... Ya da belki de bir anda evlilik teklifi... Kulağa biraz korkutucu gelebilir fakat aşk gibi her şey hızlı ve heyecanlı olacak bu ay! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

