Sevgili Terazi, bu ayın son günlerine yaklaşırken, gökyüzünde hareketli bir süreç seni bekliyor. Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, aşk hayatında ani ve beklenmedik kararlar almana yol açabilir. İlişkinin dinamikleri bir anda değişebilir ve bu durum, seni biraz şaşırtabilir. Ancak belki de bu değişim, tam da ihtiyacın olan şeydir.

Bir an durup düşün, belki de bu ayın sonunda cesur ama dürtüsel olmayan adımlar atmanın tam zamanıdır. Bu adımlar, duygusal anlamda seni özgürleştirebilir. Belki bir anda ayrılık konuşması yapabilirsin... Ya da belki de bir anda evlilik teklifi... Kulağa biraz korkutucu gelebilir fakat aşk gibi her şey hızlı ve heyecanlı olacak bu ay! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…