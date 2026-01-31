Sevgili Terazi, bu ayın enerjisi senin için oldukça verimli ve pozitif olacak. Şubat ayının başında Venüs'ün Balık burcuna geçişi, iş hayatındaki karmaşık durumları çözümlemeye yardımcı olacak ve ofis ortamında suların durulmasını sağlayacak. İş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde daha akıcı ve uyumlu bir dönem başlıyor. Bu, iş yerindeki enerjiyi yükseltecek ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturacak.

Şubat ayı boyunca, desteklenmenin keyfini çıkarabilirsin. Doğru kişilerle bir araya gelme fırsatı yakalayabilirsin. Bu, günlük düzenini daha keyifli hale getirecek ve yeni fırsatları yakalamanı sağlayacak. İş yerindeki enerjiyi yükseltecek bir ay seni bekliyor.

Ayın ortasında meydana gelecek olan Güneş Tutulması ise çalışma koşulların ve yaşam düzeninle ilgili yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Artık seni yoran ve enerjini tüketen bir alışkanlığı sürdürmek istemediğini fark edeceksin. Bu tutulma, hayatını sadeleştirerek güçlendirmenin yollarını öğretecek. İşte bu da huzur bulmanı sağlayacak! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…