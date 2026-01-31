Sevgili Terazi, bu ayın ilk günlerinde Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, beden ve zihin arasındaki dengenin biraz daha yumuşadığını hissedebilirsin. Ancak bu yumuşak geçiş, bir yandan da biraz dağınıklığa sebep olabilir. Bu durum, Şubat boyunca 'herkese yetişme' haliyle birleştiğinde, enerjinin farkında olmadan düşmesine yol açabilir. Bu enerji düşüklüğüne karşı en iyi çözüm, gün içinde kendine ait küçük zaman aralıkları yaratmak olacaktır.

Ayın ortalarına geldiğimizde ise Güneş Tutulması, günlük düzeninde bir alışkanlığını değiştirme ihtiyacını daha da belirginleştirebilir. Belki de daha hareketli olmak için spor salonuna yazılabilirsin ay bitmeden! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…