Şubat Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
Şubat 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Şubat ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Şubat ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ayın ilk günlerinde Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, beden ve zihin arasındaki dengenin biraz daha yumuşadığını hissedebilirsin. Ancak bu yumuşak geçiş, bir yandan da biraz dağınıklığa sebep olabilir. Bu durum, Şubat boyunca 'herkese yetişme' haliyle birleştiğinde, enerjinin farkında olmadan düşmesine yol açabilir. Bu enerji düşüklüğüne karşı en iyi çözüm, gün içinde kendine ait küçük zaman aralıkları yaratmak olacaktır. 

Ayın ortalarına geldiğimizde ise Güneş Tutulması, günlük düzeninde bir alışkanlığını değiştirme ihtiyacını daha da belirginleştirebilir. Belki de daha hareketli olmak için spor salonuna yazılabilirsin ay bitmeden! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

