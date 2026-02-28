onedio
Mart Terazi Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Mart 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Mart ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Mart ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ayın başlarında meydana gelen Ay tutulması, iç dünyanda derinlerde saklı kalmış korkularını ve seni yoran, ağırlaştıran iş yüklerini üzerinden atıyor. İş hayatındaki gizli kalmış meseleler, belki de farkında olmadan seni yoran, enerjini tüketen durumlar, bu dönemde gün yüzüne çıkıyor. Bu, iş yerinde sanki kadersel bir temizlik operasyonu yaşanıyor hissi uyandırıyor. Kötü niyetler, olumsuz enerjilerden arınmak ise profesyonel hayatını daha verimli ve daha başarılı bir hale getiriyor.

Ayın ortasında ise Jüpiter’in ileri hareketiyle birlikte, iş yerinde uzun zamandır beklediğin, belki de hep hayalini kurduğun o büyük terfi veya başarı kapını çalıyor. Üstlerinle arandaki ilişkiler güçleniyor, emek verdiğin tüm çalışmaların karşılığını maddi ve manevi olarak almaya başlıyorsun. Otorite figürlerinden gelen destekler sayesinde kariyerinde yükselişe geçmeye de hazır ol. Bu büyüme enerjisi, daha fazla kazanç ve konforu da beraberinde getirecektir, bizden söylemesi! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

