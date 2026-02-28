Sevgili Terazi, bu ay Mars'ın Balık burcunda yaptığı yolculuk, bedensel ritminle ilgili önemli mesajlar taşıyor. Bu geçiş, hareketli bir yaşam tarzı yerine, bedenin esnekliğini ve rahatlığını artıran daha yumuşak disiplinlere yönelmenin ruhuna ne kadar iyi geldiğini keşfetmeni sağlıyor. Belki yoga, belki pilates ya da belki de meditasyon bu ayın enerjisi seninle uyumlu hale getiriyor.

Ayın sonlarına doğru ise dış dünyayla kurduğun uyumu bedensel ihtiyaçlarınla dengelemeyi başardığında, gerçek sağlığa ulaşmanın ne demek olduğunu göreceksin. Kendini daha enerjik, daha huzurlu ve daha sağlıklı hissedeceksin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…