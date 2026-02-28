Sevgili Terazi, bu ayın sonlarına doğru Güneş’in ışıltılı etkisiyle, aşk hayatında ve ikili ilişkilerinde tüm ışıklar senin üzerinde toplanıyor. Bu enerji, partnerinle arandaki soğuk buzları eriterek, birlikte yeni ve heyecan dolu bir döneme adım atmana olanak sağlıyor. Ortaklaşa yapılan harcamalar veya ortak değerler üzerinde uzun zamandır beklediğin o netleşme ve uyum sonunda yerini buluyor.

Kalbindeki aşkı, dış dünyaya karşı cesurca ifade ederken, ilişkini çok daha ciddi ve güvenli bir seviyeye taşıyorsun. Bu enerjiyle, belki de evlilik yolunda ilk adımı atıyorsun. Kısacası, bu ayın sonlarına doğru, aşk hayatında ve ikili ilişkilerinde büyük bir dönüşüm seni bekliyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…