Terazi Burcu
Mart 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mart ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mart ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mart ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu ayın sonlarına doğru Güneş’in ışıltılı etkisiyle, aşk hayatında ve ikili ilişkilerinde tüm ışıklar senin üzerinde toplanıyor. Bu enerji, partnerinle arandaki soğuk buzları eriterek, birlikte yeni ve heyecan dolu bir döneme adım atmana olanak sağlıyor. Ortaklaşa yapılan harcamalar veya ortak değerler üzerinde uzun zamandır beklediğin o netleşme ve uyum sonunda yerini buluyor.

Kalbindeki aşkı, dış dünyaya karşı cesurca ifade ederken, ilişkini çok daha ciddi ve güvenli bir seviyeye taşıyorsun. Bu enerjiyle, belki de evlilik yolunda ilk adımı atıyorsun. Kısacası, bu ayın sonlarına doğru, aşk hayatında ve ikili ilişkilerinde büyük bir dönüşüm seni bekliyor. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

