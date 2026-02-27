Sevgili Terazi, bugünün enerjisi senin için uzak bağlantılar, eğitim ve resmi işlerle dolu. Belki de yurt dışı bağlantılı bir eğitim programına başvurursan veya uluslararası bir şirkete öz geçmişini gönderirsen kısa sürede olumlu bir dönüş alabilirsin. Belki de sınırları zorlamanın zamanı gelmiştir. İstediğini elde etmek için kapısını çalabileceğin her fırsatı dikkatle değerlendirmenin tam sırası!

Tabii başvuru ve görüşme süreçlerinde stratejik düşünme ve diplomasi becerilerinin ön plana çıktığından emin olmalısın. Bu sayede hayallerinin ötesine geçecek yeni bir iş teklifi alabilir veya akademik bir fırsatla karşılaşabilirsin. Eski iş bağlantılarının bugün senin için kazançlı hale dönüşebileceğini de düşün. İstediğini elde etmek için eski dostlarından ve iş arkadaşlarından da destek almayı dene!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün biraz heyecan var. Partnerinle ya da eşinle gelecek planlarını konuşmak isteyebilirsin. Bu sayede romantik bir adım atabilir, birlikte bir tatil planı yapabilir veya birlikte yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Sahi, onunla bambaşka bir şehre ya da ülkeye taşınmayı düşünür müsün? Yeni bir hayata onunla adım atmak bir harika olmaz mıydı? İşte ihtiyacın olan macera bu! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…