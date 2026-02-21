Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde parıldayan Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, yaratıcılığını adeta bir volkan gibi patlatıyor. Kariyerinde estetik, sanat, tasarım ya da iletişimle ilgili bir konu, bir yıldız gibi parlamaya hazır. Belki de bir hobi olarak başladığın bir şey, bugün sana kazanç kapılarını sonuna kadar açabilir.

Zira bu Pazar günü, ilhamın tavan yapacak ve üretmek seni adeta yeniden doğmuş gibi hissettirecek. Belki de bir sunum ya da bir fikir, yeni haftaya enerji dolu bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Şansının yüksek olduğunu unutma, bu dönemde her şey senin lehine olacak bilmeni isteriz!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm doruklarda! Eğer bekar isen flört enerjin de oldukça yüksek. Karşı tarafın sana olan ilgisi gözlerinden okuyabilir, hemen herkesin ilgisini de kolayca üzerine çekebilirsin. Her zamankinden daha fazla ön plana çıkan zarafetin, güzelliğin ve şıklığınla parlamaya hazırsın. Bu dönemde aşkta da şansın yüksek, belki de kalbinin kapılarını açtığın yeni aşk mutlu bir birlikteliğe dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…