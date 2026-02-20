Sevgili Terazi, bugünün enerjileri senin için oldukça ilginç ve heyecan verici gelişmelerin habercisi. Mars ve Chiron arasındaki altmışlık, iş birliklerinde adeta bir cesaret iksiri gibi etki ediyor. Böylece diplomatik ve dengeli yaklaşımlarının yanına bir de hırs ekleniyor. Ortak çalışmalarda gücüne güç katmak, daha fazlasını elde etmek ya da yönetimde söz sahibi olmak için kararlı ve net bir duruş sergileyebilirsin.

Tam da bu noktada profesyonel bir anlaşma söz konusu olduğunda net bir tavır sergilemek, elini güçlendirecektir. Artık pasif kalmak yerine, duruşunu belirlemeli ve kararlılığını göstermelisin. Bu, hem senin kendine olan güvenini arttıracak hem de karşı tarafın seni daha ciddiye almasını sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise barış rüzgarları esiyor. Küçük bir jestin, belki de beklediğinden çok daha büyük bir etki yaratabileceğini unutma... Partnerin bugün kalbini yeniden kazanmanın bir yolunu bulacak ve Chiron'dan güç alarak yaraları iyileştirecek gibi görünüyor. Aşkın yeniden alevlenmesine ve heyecanlı yakınlaşmalara da hazır olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…