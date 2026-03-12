onedio
Terazi Burcu right-white
13 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? 

13 Mart Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında biraz gizem ve heyecan seni bekliyor. Gizli bir hayranın var ve bugün onunla tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Belki de sürekli etrafında dolanan, gözlerini senden alamayan ama bir türlü adım atma cesaretini gösteremeyen o kişi, bugün nihayet harekete geçebilir. Belki de küçük bir not bırakır masanın üzerine ya da belki de yüzüne karşı bir jest yapar. Kim bilir?

İşte tüm bunlar başta seni şaşırtsa da sonunda egonu beslediğini fark edebilirsin. Hatta bu, haftayı yüksek bir moral ve enerjiyle kapatmanı sağlayabilir. Ayrıca aşkın gizemli ve beklenmedik yüzüyle tanışmak, seni heyecanlandırabilir. Kalbinin ritmi hızlanabilir, belki de biraz titrersin. Ama bu heyecanın tadını çıkar, çünkü aşk her zaman bu kadar gizemli ve heyecan verici olmaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

