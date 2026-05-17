18 Mayıs - 24 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Merkür ile Plüton arasındaki üçgen açı finansal meseleleri soğukkanlılıkla çözmeni sağlıyor. Finansal süreçleri ve nakit akışını yönetirken sergileyeceğin analitik zeka şirketini zarardan kurtaracaktır. Ortaklı gelirlerde pürüzleri dikkatle ele alıp çözüme odaklanman da gerekecektir. 

Güneş İkizler burcunda ilerlerken uluslararası sözleşmelerde veya akademik projelerde yıldızın parlıyor. Yabancı yatırımcılarla kuracağın temaslar kazancını artıracaktır. Adalet duygun ve estetik bakış açın mesleki yatırımlarında sana avantaj sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Güneş ile Uranüs kavuşumu aşk hayatında anlık kopuşlar yaratabilir. Partnerinin kısıtlayıcı tavırları isyan edip mesafeleri açmana yol açacaktır. Bekarsan sana uygun olmayan marjinal karakterlere kapılıp kısa süreli hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Galiba bu kez huzuru yalnızlıkta bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Günlük Terazi Burcu Yorumu

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın