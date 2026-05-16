Sevgili Terazi, bugün Merkür İkizler burcuna adım atarken vizyonunu genişletebilir ve uluslararası bağlantılarını güçlendirebilirsin. Yabancı dillerle veya farklı kültürlerle ilgili projeler sana yepyeni kazanç kapıları aralayacaktır. Ticari sözleşmelerde sergileyeceğin diplomatik ve zeki tavır masadan büyük zaferlerle kalkmanı sağlayacaktır. Öğrenmeye duyduğun açlık ise mesleki değerini katlayacaktır.

Yönetici gezegenin Venüs ile Chiron arasındaki uyum da ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda yaşadığın krizleri ortadan kaldıracaktır. İş ortaklarınla arandaki güven sorunlarını nazik diyaloglarla çözebilir, rakiplerinle bile uzlaşma zemini bularak enerjini sadece büyümeye ve kazanmaya odaklayabilirsin. Tam da bu noktada adaletin şifalı gücünü de hissedeceksin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde adaleti ve şefkati merkeze alıyorsun. Partnerinle geçmişte yaşadığın denge sorunlarını şeffaf bir şekilde konuşarak sevdanı karşı konulmaz bir uyuma kavuşturabilirsin. İlişkin yoksa, evlilik potansiyeli taşıyan asil ve zarif insanlarla tanışarak ruh eşini bulmanın huzurunu yaşayabilirsin. Görünen o ki senin aradığın şey gerçek bir yuva! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...