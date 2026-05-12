Sevgili Terazi, bugün 'Ağzımızın tadı kaçmasın' devrini tamamen bitirip kendi şartlarını cesurca dile getiriyorsun. Özellikle de ortaklık ilişkilerinde uzlaşmayı reddetmen karşı tarafı fazlasıyla şaşırtırken, aslında istediklerini sana anında teslim etmelerini sağlamak için harika bir zemin hazırlıyor. Öz güvenin sayesinde mesleki değerini herkese kabul ettirebilir ve saygınlığını sarsılmaz kılabilirsin. Şimdi denge arama değil, kendi dengeni kurma zamanı.

Pazarlık masasında sergileyeceğin tavizsiz duruş, hak ettiğin zamma veya prime kavuşman için çok net bir hamle niteliğinde. Finansal taleplerini korkusuzca dile getirdiğinde, kariyer basamaklarını kendi kurallarınla hızla tırmanabileceğini fark edebilirsin. Eğer sözleşme yenileme evresindeysen, geri adım atmadan tamamen kendi menfaatlerini korumaya odaklanmalısın. Kararlı tavrının kapalı kapıları anında açacağını sakın unutma!

Peki ya aşk? İlişkide para konuşmak normalde romantizmi öldürse de, yaşanacak finansal diyaloglar aranızdaki enerjiyi tam tersi bir şekilde yükseltebilir. Soyut hayaller mi, yoksa somut hedefler mi? İşte bu soruyu da yanıtlamanı sağlayacak ortak bütçe planları veya yatırım fikirleri partnerinle arandaki saygıyı artırabilir. Tabii tutkunuzu da beklenmedik bir şekilde artırabilir. Ama bekar bir Terazi burcuysan, kendi değerini bilen ve finansal hedefleri seninle örtüşen güçlü karakterlere doğru sarsılmaz çekimler hissedebilirsin. Hayatı omuz omuza inşa edeceğin bir yol arkadaşı bulmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...