12 Mayıs Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Mayıs 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
11.05.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Mayıs Salı gününüz nasıl geçecek? 12 Mayıs Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün nazik ve orta yolu bulan tavrını tamamen terk edip gerçek bir güç odağına dönüşüyorsun. Çünkü hiçbir şey dikkatinden kaçmıyor ve gördüklerini kendine saklamak yerine adaleti sağlamayı tercih ediyorsun. Adeta masaya yumruğunu vurarak gizli ajandaları olanları tek tek ifşa etmeye hazırsın. İşte bu kararlılık ve dikkat sayesinde mesleki kazancını zirveye taşıyabilirsin. 

Rakiplerinin oyunlarını bozarak kendi kurallarını dikte edeceksin. Adalet duygunu tavizsizce savunman iş yerindeki otoriteni sarsılmaz kılacaktır. Finansal çıkarlarını korumak adına atacağın korkusuz adımlar da cüzdanını dolduracaktır.

Peki ya aşk? Yüzeydeki uyum bitiyor, derinlerdeki alevli tutku gün yüzüne çıkıyor... Partnerinle arandaki gizli çekimi sonuna kadar zorlamaya hazırsın. Her zamanki düzen, alıştığın ilişki dinamikleri yerine tutkuya odaklanıyorsun. Aşkı olduğu gibi yaşamak ve dürtülerine kapılmak bugün sana çok iyi gelecek! Öte yandan eğer bekarsan, 'Ya hep ya hiç' diyerek yüzeysel flörtleri sonlandırmalısın. Şimdi sadece yoğun duygular barındıran sevdaların peşinden gitmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

