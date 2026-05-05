Sevgili Terazi, bugün kariyerinde bir seçim yapman gereken durumların netleştiği ve taraf belirlemenin beklendiği bir sürece giriyorsun. Kaçınmak yerine net bir tavır sergilemek, profesyonel çevrende güven kazanmanı ve projelerini daha hızlı ilerletmeni sağlayacaktır. Finansal hedeflerin doğrultusunda hangi yoldan gideceğine karar vermen şart.

İş dünyasındaki dengeyi korumak için aldığın kararların arkasında durmalı ve stratejini bu doğrultuda kurgulamalısın. Netlik, beklediğin o büyük yatırımın veya iş teklifinin önündeki engelleri kaldıracaktır. Profesyonel bağımsızlığını kazanmak adına bugün atacağın adımlar belirleyici olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında iki farklı duygu veya iki farklı kişi arasında gidip gelmek seni biraz yorabilir. Eğer bir partnerin varsa ilişkinin geleceğiyle ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsin. Lakin henüz yalnız isen aynı anda ilgi duyduğun kişilerin yarattığı karmaşa kalp ritmini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…