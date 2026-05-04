Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Jüpiter etkisiyle ev yaşantın ve aile düzenin iş hayatındaki kararlarını doğrudan etkileyen bir güç haline geliyor. Çalışma ortamında yapacağın radikal bir değişim ya da evden yürüteceğin prestijli bir proje, konforunla servetini aynı potada eritmeni sağlayabilir. Yaşam alanını bir ofise çevirmek, üretkenliğini zirveye taşıyacak sihirli dokunuş olabilir.

İş ve özel hayat dengesini kurarken atacağın adımlar, kariyerinde daha sağlam ve bağımsız bir pozisyon elde etmeni sağlayacaktır. Bugün alacağın yerleşik kararlar, gelecekteki maddi güvencenin en önemli parçası olacak. Çalışma sistemini kendine göre kurguladığında, başarının ne kadar hızla geldiğine sen bile inanamayacaksın.

Peki ya aşk? Duygusal bağların bugün iyice yoğunlaşıyor ancak bununla birlikte partnerin üzerinde kurmak istediğin gizli kontrol ihtiyacı da artış gösteriyor. Aşkta tutkuyu ve güveni aynı anda ararken, sınırlarını netleştirmek isteyebilirsin. Partnerinle arandaki derin çekim, hem bir güven sınavına hem de unutulmaz bir romantik hesaplaşmaya dönüşebilir; bu heyecanın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…