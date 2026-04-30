Sevgili Terazi, bugün Ay Kova burcuna ilerlerken herkesi memnun etme çabasından vazgeçip belirli alanları bilinçli olarak bozma yoluna gidiyorsun. Uyum sağlamak yerine net seçimler yapmak profesyonel hayatında çok daha dürüst bir duruş sergilemeni sağlayacaktır. Kendi yolunu çizmek adına bazen sarsıntı yaratmak gerektiğini bugün bizzat deneyimleyeceksin.

Denge kurma kaygısının seni kısıtladığını fark ettiğin zaman yüklerden kurtulmak için radikal kararlar alabilirsin. Mevcut ortaklıkları ya da anlaşmaları ilkelerine göre yeniden şekillendirmek otoriteni pekiştirecektir. Kararlarının arkasında durduğun sürece iş dünyasındaki etkinliğin ve ağırlığın hızla artacaktır.

Peki ya aşk? Biz kavramından ziyade 'ben' diyebilmek ruhunu muazzam şekilde rahatlatabilir. İlişkin varsa partnerine bağlı olduğun noktaları tespit edip kendi alanını ilan etmek isteyebilirsin. İşte bu bağlılığın düzene oturması ile hayatına denge ve huzur gelecektir. Tabii bekarsan, bir başkasıyla bütünleşme arzusunu erteleyip hayatın tadını tek başına çıkardığında asıl çekim gücüne kavuşacaksın. Yalnızlık bu ara sana daha iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...