Sevgili Terazi, bugün ilişkinde yüzleşmekten sürekli kaçtığın bir konuyu cesurca açıyorsun. Partnerinin vereceği tepkiyi hesaplamadan, sadece içindeki dürüstlüğü masaya koymak seni inanılmaz hafifletecek. Gerçek sevgi bu sarsıntıyı ve dürüstlüğü kolayca kaldırır.

Eğer yeni bir ayrılık aşamasındaysan, pazar gününü eski mesajları tamamen silerek ve sosyal medya bağlarını kopararak geçiriyorsun. Bitmesi gerekeni nezaket uğruna uzatmamak, kendine duyduğun saygının en net göstergesidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...