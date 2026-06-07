Sevgili Terazi, bugün çok güvendiğin insanın, partnerinin ihanetiyle veya yalanıyla yüzleşmek nefesini kesebilir. Başkalarıyla olan gereksiz samimiyeti veya senden sakladığı ikili hayatı ortaya çıktığında, koruduğun ilişkinin aslında bir yalan olduğunu görmek ruhunu darmadağın edecektir. Belki de savaşmak yerine kapıyı çekip çıkma vakti gelmiştir!

Ama bekarsan, günlerdir sana umut veren, tatlı sözler fısıldayan kişinin bugün asıl niyetinin seninle ciddi bir şey düşünmemek olduğunu fark ediyorsun. Seni sadece boşluğunu dolduran bir arkadaş olarak gördüğü gerçeğiyle yüzleşmek egonu sarssa da, sahte bir umuttan kurtulduğun için gelecekte şükredeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...