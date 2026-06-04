Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Jüpiter etkileşimi, ilişkini 'Biz kimiz' sorusunun en derin halleriyle test edip harika bir şekilde ödüllendiriyor. Partnerinle en mahrem hislerinizi, belki de finansal planlarınızı tam bir şeffaflıkla masaya yatırmak, aranızdaki güveni adeta çelik bir halat gibi güçlendirerek sizi yenilmez yapacaktır.

Ama bekarsan, göz boyayan sıradan gülüşlerden ziyade, bakışlarıyla adeta ruhunu okuyan o derin ve manyetik karaktere çekileceksin. Korkularını anlayan ve sana sarsılmaz bir ruhsal sığınak vadeden gizemli kişiyle, hayatını kökünden değiştirecek tutkulu bir hikayenin içine çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...