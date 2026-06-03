Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Neptün'ün kaotik enerjisi, günlük yoğunluğun içinde partnerine verdiğin romantik bir sözü tamamen aklından silmene neden olabilir. Onun beklediği bir aramayı yapmamak veya bir özel günü atlamak aranızda soğuk rüzgarlar estirecektir. Bahane üretmeden, içten bir özürle telafi yoluna gitmek aranızdaki sevgiyi korur.

Ama bekarsan, sürekli göz göze geldiğin bir iş arkadaşın veya günlük rutininde karşılaştığın biri hakkında kafanda çok romantik ama tamamen asılsız bir hikaye yazıyor olabilirsin. Sadece bir nezaket gülümsemesini büyük bir aşka yormadan önce, gerçekliğin zemininden kopmamaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...