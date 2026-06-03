Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Neptün karesi günlük iş rutininde ve ofis ortamında tam bir karmaşa yaratabilir. Zaman algını kaybedebilir, yapman gereken görevlerin öncelik sırasını tamamen birbirine karıştırabilirsin. Çalışma arkadaşlarının üzerine yıktığı sorumlulukları 'hayır' diyemediğin için üstlenmek günün sonunda seni tükenmişliğe sürükleyebilir.

Gündelik yaşamda detayları gözden kaçırmaya çok açıksın. Yanlış bir randevu saati, bozulan bir elektronik alet veya unutulan bir fatura tüm planlarını bozabilir. Bugünü büyük kararlar alarak değil, sadece mevcut işleri sıraya koyup dikkatlice tamamlayarak geçirmek hayat kurtarıcı olacaktır.

Peki ya aşk? Günün getirdiği o kaotik telaş, partnerine verdiğin küçük ama onun için önemli bir sözü unutmana sebep olabilir. Unuttuğunu rasyonel bahanelerle örtbas etmeye çalışmak yerine dürüstçe özür dilemek kalpleri yumuşatacaktır. Bekarsan, iş ortamında kafanda tamamen idealize ettiğin birine karşı duyduğun platonik hislerin aslında bir seraptan ibaret olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...