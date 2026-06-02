Sevgili Terazi, bugün Güneş ile Satürn’ün altmışlığı hayata bakış açını, inançlarını ve vizyonunu çok daha olgun bir seviyeye taşıyor. Ufkunun genişlediğini hissedeceğin bugünde, alacağın kararlar gelgeç heveslerden değil, tamamen geleceğini şekillendirecek derin felsefelerden besleniyor. Hukuki veya akademik bir sürecin varsa, adalet yerini bulacak ve lehine sağlam sonuçlar alacaksın.

Uluslararası bağlantılar, yayıncılık veya yurt dışı planlarında taşlar yerine oturuyor. Uzun süredir belirsizliğini koruyan bir vize işlemi, ticari anlaşma veya eğitim başvurusunda kalıcı ve sevindirici onay da sonunda geliyor. Sen de bu sayede hayatını genişletip adımlarını çok daha sağlam basıyorsun.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde aynı hayat görüşünü ve aynı inançları paylaştığınızı görmek aranızdaki ruhsal bağı perçinliyor. Sizi birbirinize bağlayan ortak gelecek hayalleri ise heyecanlı serüvenlere atılmanızı sağlıyor. Bekarsan, uzaklardan, farklı bir kültürden veya akademik/eğitim ortamından senin zihnine ve ruhuna hitap eden vizyoner biriyle ciddi bir yola çıkabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...