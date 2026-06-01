Sevgili Terazi, bugün Ay ve Merkür karşıtlığı nedeniyle ofisteki tüm stresi ve yorgunluğu ilişkinin tam ortasına bırakabilirsin. Eve döndüğünde partnerini haksız yere eleştirmek veya rasyonel bahanelerle aranıza mesafe koymak bağınızı zedeleyecektir. Profesyonel tavrını ve kendini korumak adına güç aldığın kalkanını kapıda bırakıp ona sevgiyle sarılmak akşamını harika kılacaktır.

Ama bekarsan, iş toplantılarında veya sektörel etkinliklerde tamamen kariyerine odaklanmış, son derece vizyoner ama duygusal olarak duvarları olan biri dikkatini çekebilir. Sadece zihinsel uyumun yetmeyeceğini bilerek adımlarını tartmalı, aranızda duygusal bir kıvılcım olup olmadığını gözlemlemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...