Sevgili Terazi, bugün Ay Yay burcuna geçerken zihinsel paylaşımların değerini artırarak seni flörtöz bir enerjiyle dolduracaktır. İlişkin varsa, partnerinle saatlerce sohbet ederek fikir ayrılıklarından bile harika bir tutku yaratacaksınız. İletişim kurmak bağınızı bütünüyle canlandıracaktır.

Bekarsan, sana sürekli zekice mesajlar atan esprili birisiyle unutulmaz bir flört hikayesine başlayacaksın. Zihinsel olarak seni zorlayan ve tatlı sert atışmalara giren bir karakterle mesajlaşmak kalbini hızla çarptıracaktır. İletişim ağlarından doğan bir aşk seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...