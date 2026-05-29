Sevgili Terazi, bugün Ay Yay burcuna geçerken iletişim ve pazarlama projelerinde harikalar yaratarak sektörde adından söz ettiriyorsun. Ay Plüton sekstili reklam stratejilerindeki zayıf noktaları tespit ederek krizleri fırsata çevirmeni destekliyor. Kelimelerin gücünü kullanarak şirketine yepyeni sözleşmeler kazandıracaksın.

Cumartesi gününü yakın arkadaşlarınla veya kardeşlerinle kısa bir yolculuğa çıkarak geçireceksin. Yol boyunca bolca fotoğraf çekmek ve yeni mekanlar keşfetmek haftanın tüm stresini zihninden silecektir.

Peki ya aşk? Ay Yay burcuna geçerken zihinsel paylaşımların ve tatlı inatlaşmaların değerini arşa çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki fikir ayrılıkları ilişkinize harika bir dinamizm katarak aşk ateşini harlayacaktır. Bekarsan, sana sürekli meydan okuyan ve zekasıyla seni köşeye sıkıştıran birisiyle unutulmaz bir flört hikayesine başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...