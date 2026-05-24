Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Neptün'ün etkileşimi diplomasiyi bir kenara bırakıp tamamen yalnız başına teknik projelere odaklanmanı sağlıyor. İnsanlarla uyum aramak yerine kapını kapatıp rakamlarla ve kodlarla baş başa kalacaksın. Bağımsız çalışmak kariyerinde sana büyük bir hız kazandıracaktır.

Başkalarının fikirlerini umursamadan artık kendi aklınla yatırım yapmayı seçeceksin. Adalet arayışından ziyade kendi finansal çıkarlarını merkeze koyarak bütçeni büyüteceksin. İkili görüşmeler yerine bireysel hamleler yaparak kasana para koyuyorsun.

Peki ya aşk? Gizli hayranlıklar aniden gün yüzüne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerine uzun süredir söyleyemediğin derin bir itirafta bulunarak aranızdaki bağı tamamen şeffaflaştıracaksın. Gerçekleri konuşmak, aşkı derinleştirecektir. Bekarsan, iş ortamında sana uzun zamandır platonik duygular besleyen birinin beklenmedik itirafıyla şaşkına dönebilirsin. Şimdi soru şu; bu aşka 'evet' diyecek misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...