Survivor’da Aşk İtirafı Gündem Olmuştu: Deniz Çatalbaş’tan Sercan Açıklaması
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Survivor 2026 sezonunda yarışmadan çok konuşulan konulardan biri de Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar olmuştu. Yarışma boyunca ikili hakkında birçok yorum yapılırken, Sercan’ın Deniz’e karşı hisleri sık sık gündeme gelmişti. Özellikle ada konseylerinde ve takım içindeki diyaloglarda yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekmişti. Sercan’ın yaptığı açıklamalar sosyal medyada uzun süre konuşulurken, Deniz Çatalbaş ise konuya daha mesafeli yaklaşmıştı. Şimdi ise Survivor Ekstra programına konuk olan Deniz Çatalbaş, merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu.
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Survivor 2026 boyunca Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar sık sık ekranlara taşınmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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