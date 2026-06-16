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Survivor’da Aşk İtirafı Gündem Olmuştu: Deniz Çatalbaş’tan Sercan Açıklaması

Survivor’da Aşk İtirafı Gündem Olmuştu: Deniz Çatalbaş’tan Sercan Açıklaması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 14:33
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Survivor 2026 sezonunda yarışmadan çok konuşulan konulardan biri de Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar olmuştu. Yarışma boyunca ikili hakkında birçok yorum yapılırken, Sercan’ın Deniz’e karşı hisleri sık sık gündeme gelmişti. Özellikle ada konseylerinde ve takım içindeki diyaloglarda yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekmişti. Sercan’ın yaptığı açıklamalar sosyal medyada uzun süre konuşulurken, Deniz Çatalbaş ise konuya daha mesafeli yaklaşmıştı. Şimdi ise Survivor Ekstra programına konuk olan Deniz Çatalbaş, merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Survivor 2026 boyunca Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar sık sık ekranlara taşınmıştı.

Survivor 2026 boyunca Sercan ve Deniz Çatalbaş arasında yaşananlar sık sık ekranlara taşınmıştı.

Aynı takımda mücadele eden iki yarışmacının ilişkisi hakkında farklı yorumlar yapılmış, özellikle Sercan’ın Deniz’e karşı hislerini açık şekilde dile getirmesi dikkat çekmişti. Yarışma sırasında Sercan, Deniz’e karşı özel duygular beslediğini söylemiş ve bu konudaki düşüncelerini zaman zaman takım arkadaşlarıyla da paylaşmıştı. 

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Deniz’in yakın arkadaşlarından biri olan Eren’in elenmesi de bu konuyla ilişkilendirilmişti. Bazı izleyiciler Sercan’ın Eren’e karşı tavrını Deniz’e olan ilgisiyle bağdaştırmıştı. Sosyal medyada bu konuda çok sayıda yorum yapılmış, yarışma takipçileri yaşananları farklı şekillerde değerlendirmişti. Sercan ise verdiği röportajlarda Deniz’e karşı hislerini saklamamış ve bu konuda oldukça net olduğunu söylemişti. Hatta geleceğe dair umutlu olduğunu belirten açıklamaları da dikkat çekmişti.

Ancak Deniz Çatalbaş cephesinden gelen açıklamalar farklı bir tablo ortaya koymuştu. Deniz daha önce yaptığı değerlendirmelerde Sercan’a karşı romantik bir duygu hissetmediğini ifade etmişti. Yarışmanın ardından Survivor Ekstra programına katılan Deniz Çatalbaş, bu kez yaşanan süreci daha ayrıntılı anlattı. Programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren yarışmacı, Sercan’ın ilgisinin farkında olduğunu söyledi.

Deniz Çatalbaş açıklamasında, “Sercan’ın benden hoşlandığını tabii ki anlıyordum. Çıkışta yemek yeriz dedi saçmalama oğlum burda eğlenip gülüyoruz da o kadar. Sercan benden hoşlandığı için ona gülmemi yanlış anlıyordu. Sercan konuşurken bana zoom yapılıp durmuş ben de izleyici olsam sizin gibi düşünürdüm.” ifadelerini kullandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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