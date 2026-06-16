Survivor’da Aşk İtirafı Gündem Olmuştu: Deniz Çatalbaş’tan Sercan Açıklaması

Aynı takımda mücadele eden iki yarışmacının ilişkisi hakkında farklı yorumlar yapılmış, özellikle Sercan’ın Deniz’e karşı hislerini açık şekilde dile getirmesi dikkat çekmişti. Yarışma sırasında Sercan, Deniz’e karşı özel duygular beslediğini söylemiş ve bu konudaki düşüncelerini zaman zaman takım arkadaşlarıyla da paylaşmıştı.

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Deniz’in yakın arkadaşlarından biri olan Eren’in elenmesi de bu konuyla ilişkilendirilmişti. Bazı izleyiciler Sercan’ın Eren’e karşı tavrını Deniz’e olan ilgisiyle bağdaştırmıştı. Sosyal medyada bu konuda çok sayıda yorum yapılmış, yarışma takipçileri yaşananları farklı şekillerde değerlendirmişti. Sercan ise verdiği röportajlarda Deniz’e karşı hislerini saklamamış ve bu konuda oldukça net olduğunu söylemişti. Hatta geleceğe dair umutlu olduğunu belirten açıklamaları da dikkat çekmişti.

Ancak Deniz Çatalbaş cephesinden gelen açıklamalar farklı bir tablo ortaya koymuştu. Deniz daha önce yaptığı değerlendirmelerde Sercan’a karşı romantik bir duygu hissetmediğini ifade etmişti. Yarışmanın ardından Survivor Ekstra programına katılan Deniz Çatalbaş, bu kez yaşanan süreci daha ayrıntılı anlattı. Programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren yarışmacı, Sercan’ın ilgisinin farkında olduğunu söyledi.

Deniz Çatalbaş açıklamasında, “Sercan’ın benden hoşlandığını tabii ki anlıyordum. Çıkışta yemek yeriz dedi saçmalama oğlum burda eğlenip gülüyoruz da o kadar. Sercan benden hoşlandığı için ona gülmemi yanlış anlıyordu. Sercan konuşurken bana zoom yapılıp durmuş ben de izleyici olsam sizin gibi düşünürdüm.” ifadelerini kullandı.