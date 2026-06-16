Altı Üstü İstanbul Reytinglerde Güçlü Başladı: Yaz Sezonunun En İyi Açılışı Geldi
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Yeni sezon öncesi ekrana gelen yapımlar arasında öne çıkan dizilerden biri de Altı Üstü İstanbul oldu. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım ilk bölümüyle reytinglerde aldığı sonuçlarla adından söz ettirdi. Uzun süredir hazırlıkları devam eden dizi yayın hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Yaz döneminde ekrana gelen projeler arasında en iyi açılışı yapan yapım olması da dikkat çekti. İlk bölüm sonuçları dizinin önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans göstereceğine dair merakı artırdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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ATV’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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