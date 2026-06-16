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Altı Üstü İstanbul Reytinglerde Güçlü Başladı: Yaz Sezonunun En İyi Açılışı Geldi

Altı Üstü İstanbul Reytinglerde Güçlü Başladı: Yaz Sezonunun En İyi Açılışı Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 12:58
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Yeni sezon öncesi ekrana gelen yapımlar arasında öne çıkan dizilerden biri de Altı Üstü İstanbul oldu. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım ilk bölümüyle reytinglerde aldığı sonuçlarla adından söz ettirdi. Uzun süredir hazırlıkları devam eden dizi yayın hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Yaz döneminde ekrana gelen projeler arasında en iyi açılışı yapan yapım olması da dikkat çekti. İlk bölüm sonuçları dizinin önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans göstereceğine dair merakı artırdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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ATV’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.

ATV’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.

Yayın öncesinde oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merak edilen yapım, ilk akşamında reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Dizinin Total grubundaki performansı dikkat çekti. Yapım, Total  kategorisinde 4.45 reyting ve 16.40 izlenme payı elde ederek günü ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte günün en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı.

AB kategorisinde de başarılı bir tablo ortaya çıktı.

AB kategorisinde de başarılı bir tablo ortaya çıktı.

Altı Üstü İstanbul, bu grupta 3.30 reyting ve 13.20 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti. ABC1 kategorisinde ise 4.29 reyting ve 16.06 izlenme payı elde etti. Böylece üç ana kategoride de ilk üç içerisinde yer almayı başardı. İlk bölüm sonuçları dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşabildiğini gösterdi.

Altı Üstü İstanbul’un aldığı bu sonuçlar yaz sezonundaki diğer yapımlarla da karşılaştırıldı. İlk bölüm performansına bakıldığında yapımın bu yaz ekrana gelen diziler arasında en yüksek açılışı yaptığı görüldü. 

Dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Hikayeyi ekrana taşıyan oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor. Kadronun dikkat çeken isimleri arasında ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da bulunuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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