Altı Üstü İstanbul Reytinglerde Güçlü Başladı: Yaz Sezonunun En İyi Açılışı Geldi

Altı Üstü İstanbul, bu grupta 3.30 reyting ve 13.20 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti. ABC1 kategorisinde ise 4.29 reyting ve 16.06 izlenme payı elde etti. Böylece üç ana kategoride de ilk üç içerisinde yer almayı başardı. İlk bölüm sonuçları dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşabildiğini gösterdi.

Altı Üstü İstanbul’un aldığı bu sonuçlar yaz sezonundaki diğer yapımlarla da karşılaştırıldı. İlk bölüm performansına bakıldığında yapımın bu yaz ekrana gelen diziler arasında en yüksek açılışı yaptığı görüldü.

Dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Hikayeyi ekrana taşıyan oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor. Kadronun dikkat çeken isimleri arasında ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da bulunuyor.