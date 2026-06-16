Altı Üstü İstanbul’da Anne Oğul Rolleri Yaş Farkı Tartışmasını Yeniden Başlattı
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ATV’nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayın öncesinde hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi kısa sürede konuşulmaya başladı. Yapımın karakterleri kadar oyuncu tercihleri de izleyicilerin gündemine girdi. Özellikle dizide anne ve oğulu canlandıran iki oyuncu sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.
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Dizide anne ve oğul karakterlerine hayat veren Nehir Erdoğan ile Sezer Arıçay, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.
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İşte o sahnelerden bir kesit 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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