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Altı Üstü İstanbul’da Anne Oğul Rolleri Yaş Farkı Tartışmasını Yeniden Başlattı

Altı Üstü İstanbul’da Anne Oğul Rolleri Yaş Farkı Tartışmasını Yeniden Başlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 11:51
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ATV’nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayın öncesinde hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi kısa sürede konuşulmaya başladı. Yapımın karakterleri kadar oyuncu tercihleri de izleyicilerin gündemine girdi. Özellikle dizide anne ve oğulu canlandıran iki oyuncu sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.

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Dizide anne ve oğul karakterlerine hayat veren Nehir Erdoğan ile Sezer Arıçay, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.

Dizide anne ve oğul karakterlerine hayat veren Nehir Erdoğan ile Sezer Arıçay, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu isimler arasında yer aldı.

45 yaşındaki Nehir Erdoğan’ın, 35 yaşındaki Sezer Arıçay’ın annesini canlandırması bazı izleyicilere inandırıcı gelmedi. Aralarındaki yaş farkının yalnızca 10 yaş olması nedeniyle çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle dizinin yayınlanmasının ardından X platformunda bu konu hakkında yorumlar yapıldı.

Bu tartışma, son dönemde televizyon sektöründe sık sık gündeme gelen oyuncu seçimleri konusunu yeniden hatırlattı. Daha önce de bazı dizilerde benzer örnekler nedeniyle sosyal medyada uzun süre tartışmalar yaşanmıştı. Altı Üstü İstanbul’un ilk bölümüyle birlikte aynı konu yeniden konuşulmaya başladı.

İşte o sahnelerden bir kesit 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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