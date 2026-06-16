Yeni Sezonda Ezel’in Yazarından Gelecek İddialı Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı

Bu projelerden biri de Gold Film tarafından hazırlanan Avcı dizisiydi. İlk duyurulduğu dönemde özellikle senaryo tarafındaki güçlü isim nedeniyle dikkat çeken yapımın arkasında Kerem Deren bulunuyordu. Ezel dizisinin senaristi olarak tanınan Deren’in yeni bir dizi üzerinde çalışacak olması birçok izleyiciyi heyecanlandırmıştı. Bu nedenle Avcı dizisiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyordu.

Son bilgilerde ise Kerem Deren’in yeni bir projede yer alacağı haberi gündeme geldi. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Hamal dizisinin senaryo ekibinde Kerem Deren’in de bulunduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada birçok kişi Avcı dizisinin durumunu merak etmeye başladı.