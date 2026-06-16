Yeni Sezonda Ezel’in Yazarından Gelecek İddialı Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı
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Yeni sezon için hazırlanan diziler arasında yer alan Avcı projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gold Film imzası taşıyan ve senaryosunu Ezel’in yazarı Kerem Deren’in kaleme alacağı açıklanan dizi bir süredir merakla bekleniyordu. Projeyle ilgili oyuncu kadrosu ve çekim takvimi konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı. Özellikle Kerem Deren’in projede yer alacak olması diziseverlerin ilgisini çekmişti. Ancak son gelen açıklama, diziyi bekleyenler için sürpriz oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda projenin son durumuna açıklık getirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları sürerken bazı projeler için alınan kararlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.
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Bir kullanıcı, gazeteci Birsen Altuntaş’a Avcı dizisinin hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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