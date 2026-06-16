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Yeni Sezonda Ezel’in Yazarından Gelecek İddialı Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı

Yeni Sezonda Ezel’in Yazarından Gelecek İddialı Dizinin İptal Edildiği Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 10:17
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Yeni sezon için hazırlanan diziler arasında yer alan Avcı projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gold Film imzası taşıyan ve senaryosunu Ezel’in yazarı Kerem Deren’in kaleme alacağı açıklanan dizi bir süredir merakla bekleniyordu. Projeyle ilgili oyuncu kadrosu ve çekim takvimi konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı. Özellikle Kerem Deren’in projede yer alacak olması diziseverlerin ilgisini çekmişti. Ancak son gelen açıklama, diziyi bekleyenler için sürpriz oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda projenin son durumuna açıklık getirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları sürerken bazı projeler için alınan kararlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları sürerken bazı projeler için alınan kararlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Bu projelerden biri de Gold Film tarafından hazırlanan Avcı dizisiydi. İlk duyurulduğu dönemde özellikle senaryo tarafındaki güçlü isim nedeniyle dikkat çeken yapımın arkasında Kerem Deren bulunuyordu. Ezel dizisinin senaristi olarak tanınan Deren’in yeni bir dizi üzerinde çalışacak olması birçok izleyiciyi heyecanlandırmıştı. Bu nedenle Avcı dizisiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyordu.

Son bilgilerde ise Kerem Deren’in yeni bir projede yer alacağı haberi gündeme geldi. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Hamal dizisinin senaryo ekibinde Kerem Deren’in de bulunduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada birçok kişi Avcı dizisinin durumunu merak etmeye başladı.

Bir kullanıcı, gazeteci Birsen Altuntaş’a Avcı dizisinin hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Bir kullanıcı, gazeteci Birsen Altuntaş’a Avcı dizisinin hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Altuntaş paylaşımında, “Yok, o rafa kalktı canım… İlk bölüm iyi çıkmış ama sonra hikâye istenildiği gibi olmamış. O yüzden gündemde değil.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Avcı dizisinin şu an için devam etmeyeceği ortaya çıktı.

Böylece yeni sezonun merak edilen projelerinden biri daha rafa kaldırılmış oldu. Daha önce hazırlık aşamasında olduğu konuşulan yapım için şu an yeni bir çalışma yürütülmediği anlaşıldı. Kerem Deren ise yoluna farklı bir projeyle devam edecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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