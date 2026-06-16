Kronolojik Sırayla 1990 Civarı Doğanların Gençlik Yıllarını Tüketmiş Yabancı Şarkılar

90'lar şüphesiz çok çılgın zamanlardı. Bir yandan politik olaylar ve gerginlik, diğer yandan uzay çağı olacağı kabul edilen 21. yüzyıla ramak kala yaşanan kafa karışıklıkları. Böyle belirsiz bir dönemde çocuk olmak şimdi geriye dönüp bakınca aslında çok eğlenceliydi! Teknolojinin yeni yeni hayatımıza girdiği o yıllarda, herkesin diline dolanan şarkılar da vardı.

İşte 90'larda doğanların gençliğine iz bırakan yabancı şarkılardan bazıları.