Kronolojik Sırayla 1990 Civarı Doğanların Gençlik Yıllarını Tüketmiş Yabancı Şarkılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
90'lar şüphesiz çok çılgın zamanlardı. Bir yandan politik olaylar ve gerginlik, diğer yandan uzay çağı olacağı kabul edilen 21. yüzyıla ramak kala yaşanan kafa karışıklıkları. Böyle belirsiz bir dönemde çocuk olmak şimdi geriye dönüp bakınca aslında çok eğlenceliydi! Teknolojinin yeni yeni hayatımıza girdiği o yıllarda, herkesin diline dolanan şarkılar da vardı.
İşte 90'larda doğanların gençliğine iz bırakan yabancı şarkılardan bazıları.
1. Los del Rio - Macarena (1994)
2. Ricky Martin - María (1995)
3. Spice Girls - Wannabe (1996)
4. Aqua - Barbie Girl (1997)
5. Kim Kay - Lilali (1998)
6. Lou Bega - Mambo No.5 (1999)
7. Britney Spears - ...Baby One More Time (1999)
8. 'N Sync - Bye Bye Bye (2000)
9. Limp Bizkit - My Generation (2000)
10. P!nk - Get The Party Started (2001)
11. Tiziano Ferro - Perdono (2001)
12. Jennifer Lopez - Love Don't Cost a Thing (2001)
13. Destiny's Child - Survivor (2001)
14. Las Ketchup - Asereje (2002)
15. Blue - U Make Me Wanna (2002)
16. Christina Aguilera - Dirrty ft. Redman (2002)
17. Eminem - Cleanin' Out My Closet (2002)
18. Busta Rhymes, Mariah Carey - I Know What You Want (2002)
19. 50 Cent - In Da Club (2003)
20. The Black Eyed Peas - Shut Up (2003)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri