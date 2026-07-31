500 Yıllık Mumyalar Tarihin En Ölümcül Salgınının Sırrını Ortaya Çıkardı
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500 yıllık mumyada çiçek hastalığı tespit edildi! Bilim insanları, Şili'nin kuzeyindeki Camarones bölgesinde bulunan iki doğal mumyada Variola virüsüne ait antik DNA izler bulunmasının ardından yapılan analizler, hastalığın kökenini ortaya çıkardı. İşte tarihin en büyük gizemlerinden birini çözen keşif.
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DNA Analizi Asırlık Gizemi Çözdü
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Avrupa'dan Gelen Salgının İlk Genetik Kanıtı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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