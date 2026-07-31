500 Yıllık Mumyalar Tarihin En Ölümcül Salgınının Sırrını Ortaya Çıkardı

Araştırmacılar, kalıntıların 18-20 yaşlarında bir erkek ile 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi. Virüs genomu incelendiğinde, tespit edilen çiçek hastalığı soyunun Orta Çağ Avrupa'sındaki suşlarla daha sonraki dönemlerde görülen türler arasında yer alan, günümüzde tamamen yok olmuş bir kola ait olduğu belirlendi.

Bu bulgu, virüsün Avrupa kökenli olduğunu ve İspanyol sömürge döneminin ilk yıllarında Amerika kıtasına ulaştığını güçlü biçimde destekliyor.