article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
500 Yıllık Mumyalar Tarihin En Ölümcül Salgınının Sırrını Ortaya Çıkardı

500 Yıllık Mumyalar Tarihin En Ölümcül Salgınının Sırrını Ortaya Çıkardı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 15:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

500 yıllık mumyada çiçek hastalığı tespit edildi! Bilim insanları, Şili'nin kuzeyindeki Camarones bölgesinde bulunan iki doğal mumyada Variola virüsüne ait antik DNA izler bulunmasının ardından yapılan analizler, hastalığın kökenini ortaya çıkardı. İşte tarihin en büyük gizemlerinden birini çözen keşif.

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DNA Analizi Asırlık Gizemi Çözdü

DNA Analizi Asırlık Gizemi Çözdü

Araştırmacılar, kalıntıların 18-20 yaşlarında bir erkek ile 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi. Virüs genomu incelendiğinde, tespit edilen çiçek hastalığı soyunun Orta Çağ Avrupa'sındaki suşlarla daha sonraki dönemlerde görülen türler arasında yer alan, günümüzde tamamen yok olmuş bir kola ait olduğu belirlendi. 

Bu bulgu, virüsün Avrupa kökenli olduğunu ve İspanyol sömürge döneminin ilk yıllarında Amerika kıtasına ulaştığını güçlü biçimde destekliyor.

Avrupa'dan Gelen Salgının İlk Genetik Kanıtı

Avrupa'dan Gelen Salgının İlk Genetik Kanıtı

Tarihçiler uzun süredir İspanyol kaşifler ve sömürgecilerle birlikte Amerika kıtasına ulaşan çiçek hastalığının yerli halk üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını biliyordu. Ancak şimdiye kadar bunu doğrudan gösteren moleküler bir kanıt bulunamamıştı. 

Uzmanlara göre çiçek hastalığı, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklarla birlikte Amerika'daki yerli nüfusun büyük bölümünün ölümüne neden oldu ve Aztek ile İnka gibi büyük uygarlıkların çöküşünü hızlandırdı. Bazı tarihsel tahminler, Avrupa kaynaklı hastalıklar nedeniyle yerli nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. 

500 Yıllık Mumyadan Tarihi Keşif

Araştırmayı yürüten ekip, elde edilen DNA'nın yalnızca çiçek hastalığının Amerika'ya gelişini doğrulamakla kalmadığını, virüsün yüzyıllar içindeki evrimini anlamaya da yardımcı olduğunu belirtiyor. Bulgular, Avrupa'da dolaşan eski virüs soyları ile daha sonraki çiçek hastalığı türleri arasında bugüne kadar eksik kalan önemli bir halkayı da ortaya çıkardı. Çalışma, dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan Science'ta yayımlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın