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1.300 Yıllık Mezardan Çıktı: Gümüş Kapak Öteki Dünyaya Geçiş Kapısı mı?

1.300 Yıllık Mezardan Çıktı: Gümüş Kapak Öteki Dünyaya Geçiş Kapısı mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 12:45
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Rusya’da bulunan Zvyagino mezarlığında yapılan kazılarda, yaklaşık 1.300 yıl öncesine ait gizemli bir gümüş obje ortaya çıkarıldı. Genç bir Muroma kadınının mezarında bulunan kapaklı süs eşyası, ruhun öteki dünyaya geçişini simgeleyen sembolik bir “kapı” olarak yorumlanıyor.

İşte detaylar. 

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1.300 Yıllık Mezardan Çıkan Gümüş Objenin Sırrı Ne?

1.300 Yıllık Mezardan Çıkan Gümüş Objenin Sırrı Ne?

Nijniy Novgorod bölgesinde gün yüzüne çıkarılan bu erken Orta Çağ mezarında, genç kadının son derece zengin süslemeli bir cenaze kıyafetiyle defnedildiği anlaşıldı. Bu gösterişli kıyafetin göğüs kısmına yerleştirilen dairesel gümüş levha, ilk bakışta sıradan bir broşu andırsa da ortasındaki minyatür ve hareketli kapak mekanizmasıyla araştırmacıların özel ilgisini çekti.

Arkeologların değerlendirmelerine göre bu sıra dışı tasarım, Muroma halkının ölüm ritüellerinde çok kritik bir işleve sahipti. Cenaze töreni sırasında bilerek hafifçe aralık bırakılan bu kapağın, ölünün ruhunun bedende hapsolmadan öteki dünyaya huzurla göçebilmesi için sembolik bir çıkış noktası olarak kullanıldığı düşünülüyor. 

Yazılı bir kaydı bulunmayan Muroma halkının ölüm sonrası yaşama dair bu gizemli inancı, eserin mezardaki konumu ve mekanik yapısı sayesinde ilk kez bu kadar net çözümlendi.

Özel Tören Kıyafetleri ve Ses Çıkaran Takılar

Özel Tören Kıyafetleri ve Ses Çıkaran Takılar

Mezardaki buluntular, genç kadının sıradan bir definle değil, toplumdaki statüsünü ve ruhani inançlarını yansıtan son derece zengin bir tören kıyafetiyle gömüldüğünü kanıtladı.

Kazılarda kıyafetin bir parçası olarak şu aksesuarlar bulundu:

  • Kadının başının etrafında adeta bir 'hale' görünümü oluşturan karmaşık ve süslü bir başlık,

  • Şakak halkaları, alın bandı ve iki adet sert boyun halkası,

  • Metal parçalarla süslenmiş deri kayışlar ve zamanla eriyen kumaştan geriye kalan yüzlerce küçük boncuk izi.

Kötü Ruhları Kovan 'Sesli Takılar' ve Kutsal At Figürü

Gümüş levha dışında mezardan çıkan diğer nesneler de dönemin inanç sistemine dair önemli ipuçları verdi. Genç kadının omuz bölgesinde, hareket ettikçe şıngırdama sesi çıkaran metal süslemeler ile küçük bir at figürü bulundu.

Volga ve Ural bölgelerindeki eski topluluklarda yaygın olan bu 'ses çıkaran takıların' sadece görsel bir şıklık için değil, çıkardıkları sesle kötü ruhları kovmak ve ölüyü korumak amacıyla kullanıldığı biliniyor. At figürü ise Muroma kültüründe atların ölüm ritüellerindeki kutsal ve rehber rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Peki Muroma Halkı Kimdi?

Peki Muroma Halkı Kimdi?

Muroma halkı, Orta Çağ’da bugünkü Rusya sınırları içindeki Oka Nehri çevresinde yaşamış Ural dil ailesine bağlı eski bir topluluktu. Kendi dillerinde yazılı bir metin bırakmadıkları için tarihlerini ve kültürlerini ancak bu tür mezar kazılarıyla öğrenebiliyoruz.

Zvyagino mezarlığından çıkarılan Baltık kehribarları, Bizans boncukları, deniz kabukları ve Arap gümüş sikkeleri; bu gizemli halkın dünyadan kopuk yaşamadığını, aksine Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan çok geniş bir ticaret ağının merkezinde yer aldığını gösteriyor. 11. yüzyıldan itibaren Rus kültürüyle kaynaşarak tarih sahnesinden çekilen Muromalar, geride bıraktıkları bu aralık gümüş kapakla 1.300 yıl ötesinden günümüz arkeoloji dünyasını şaşırtmayı başardı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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