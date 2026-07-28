1.300 Yıllık Mezardan Çıktı: Gümüş Kapak Öteki Dünyaya Geçiş Kapısı mı?

Nijniy Novgorod bölgesinde gün yüzüne çıkarılan bu erken Orta Çağ mezarında, genç kadının son derece zengin süslemeli bir cenaze kıyafetiyle defnedildiği anlaşıldı. Bu gösterişli kıyafetin göğüs kısmına yerleştirilen dairesel gümüş levha, ilk bakışta sıradan bir broşu andırsa da ortasındaki minyatür ve hareketli kapak mekanizmasıyla araştırmacıların özel ilgisini çekti.

Arkeologların değerlendirmelerine göre bu sıra dışı tasarım, Muroma halkının ölüm ritüellerinde çok kritik bir işleve sahipti. Cenaze töreni sırasında bilerek hafifçe aralık bırakılan bu kapağın, ölünün ruhunun bedende hapsolmadan öteki dünyaya huzurla göçebilmesi için sembolik bir çıkış noktası olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Yazılı bir kaydı bulunmayan Muroma halkının ölüm sonrası yaşama dair bu gizemli inancı, eserin mezardaki konumu ve mekanik yapısı sayesinde ilk kez bu kadar net çözümlendi.