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Dinozorları Yok Eden Kozmik Tesadüf: Dünya’nın Kaderini Değiştiren Taş Sıradan Değildi

Dinozorları Yok Eden Kozmik Tesadüf: Dünya’nın Kaderini Değiştiren Taş Sıradan Değildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 13:35
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Dinozorların sonunu getiren dev felakete sıradan bir asteroit mi, yoksa milyarlarca km uzaklıktan gelen nadir bir 'uzay oddball'u' mu neden oldu? Bilim insanları 66 milyon yıllık K-Pg kil tabakasındaki izotopları inceleyerek dinozorların yok oluşuna neden olan kozmik cismin izini sürdü.

İşte Dünya’nın kaderini sil baştan yazan o kozmik tesadüf! 

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Dünya'ya Çarpan Taş Sıradan Bir Meteor Değildi

Dünya'ya Çarpan Taş Sıradan Bir Meteor Değildi

66 milyon yıl önce gökyüzünde sıradan gibi görünen ama Dünya tarihini sil baştan yazan devasa bir ışık parladı. Meksika’daki Yucatán Yarımadası yakınlarında meydana gelen Chicxulub çarpması, atmosferi karanlığa boğan büyük bir enkaz bulutu oluşturdu ve dinozorlar başta olmak üzere Dünya’daki canlı türlerinin yaklaşık yüzde 75’inin yok olmasına yol açtı. Ancak bilim insanlarının yıllardır yanıt aradığı soru şuydu: 

Bu yıkıcı darbeyi gerçekleştiren asteroit aslında nereden gelmişti ve nasıl bir yapıya sahipti?

University of British Columbia (UBC) öncülüğünde yürütülen ve Science Advances dergisinde yayımlanan uluslararası yeni bir araştırma, bu gizemin önemli bir parçasını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, felakete neden olan cismin sıradan bir meteor olmadığını, Güneş Sistemi’nin en nadir ve en bozulmamış üyelerinden birine ait olduğunu belirledi.

Dinozorların Sonu "Kozmik Şanssızlık" mı?

Dinozorların Sonu "Kozmik Şanssızlık" mı?

Araştırmada bilim insanları, Kretase-Paleojen (K-Pg) sınırında bulunan ve dinozorların yok oluş dönemine ait olan ince kil tabakasındaki kimyasal izleri inceledi.

Özellikle nikel izotopları üzerinde yapılan hassas analizler, Dünya’ya çarpan asteroitin karbonlu kondritlerin son derece nadir bir alt türü olan 'CO kondriti' (Ornans sınıfı) grubuna ait olduğunu gösterdi.

Bu meteor türleri, Güneş Sistemi’nin oluşumundan kalan en eski ve en az değişime uğramış maddeler arasında yer alıyor. Başka bir deyişle, dinozorların sonunu getiren cisim yalnızca devasa bir asteroit değildi; aynı zamanda uzayın derinliklerinden gelen son derece nadir bir kozmik parçaydı. Bilim insanları bu nedenle onu sıradan bir gök cismi olarak değil, adeta bir uzay oddball’u” (nadir uzay sapması) olarak değerlendiriyor.

Dünya’nın Kaderini Değiştiren Milyarda Bir İhtimal

Dünya’nın Kaderini Değiştiren Milyarda Bir İhtimal

Chicxulub asteroitinin Dünya’ya çarpması başlı başına büyük bir felaketti. Ancak araştırmacılara göre asıl dikkat çekici nokta, bu kadar büyük bir cismin milyarlarca kilometrelik uzay yolculuğunun ardından tam da Dünya ile kesişmiş olması.

Çünkü Güneş Sistemi’nde sayısız asteroit bulunmasına rağmen, bunların çok azı bu tür nadir kimyasal özelliklere sahip. Yani dinozorların yok oluşu yalnızca büyük bir çarpışmanın sonucu değildi; aynı zamanda olağanüstü derecede nadir bir kozmik karşılaşmanın sonucuydu.

Çarpmanın Ardından Dünya Değişti

  • Yaklaşık 10-15 kilometre genişliğindeki asteroitin çarpmasıyla ortaya çıkan enerji, milyarlarca tonluk kayayı ve tozu atmosfere savurdu.

  • Yeni araştırma, tespit edilen bu nadir taşın kükürt ve su gibi uçucu maddeler açısından fakir olduğunu da ortaya koydu. Bu da felaketin asıl nedeninin meteorun kimyasal yapısındaki kükürt değil, çarpışmayla atmosfere saçılan devasa ince toz ve enkaz bulutu olduğunu doğruluyor.

  • Gökyüzünü kaplayan bu parçacıklar Güneş ışığının Dünya’ya ulaşmasını engelleyerek küresel sıcaklıkların düşmesine, bitki yaşamının zarar görmesine ve besin zincirlerinin çökmesine neden oldu. 

  • Dinozorların çağı sona ererken, memeliler için yeni bir dönem başladı. Milyonlarca yıl sonra ise bu değişim, insan türünün ortaya çıkacağı koşulların oluşmasına zemin hazırladı.

66 Milyon Yıllık Gizem Çözüldü

Yeni araştırma, Dünya tarihindeki en büyük yok oluşlardan birinin arkasındaki kozmik faili daha net şekilde tanımlamış oldu. Bugün baktığımızda, gezegenimizin kaderi milyarlarca kilometre uzaktan gelen küçük bir ihtimale bağlıydı.

Dinozorların sonunu getiren olay, belki de evrendeki en büyük kozmik tesadüflerden biriydi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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