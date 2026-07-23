Dinozorları Yok Eden Kozmik Tesadüf: Dünya’nın Kaderini Değiştiren Taş Sıradan Değildi
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Dinozorların sonunu getiren dev felakete sıradan bir asteroit mi, yoksa milyarlarca km uzaklıktan gelen nadir bir 'uzay oddball'u' mu neden oldu? Bilim insanları 66 milyon yıllık K-Pg kil tabakasındaki izotopları inceleyerek dinozorların yok oluşuna neden olan kozmik cismin izini sürdü.
İşte Dünya’nın kaderini sil baştan yazan o kozmik tesadüf!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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