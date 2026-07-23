1.650 Çanaklı Dev Teleskop Kara Delikleri Dinleyecek: Evrenin Haritası Yeniden Çizilebilir

California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğünde geliştirilen Deep Synoptic Array (DSA), tamamlandığında dünyanın şimdiye kadar yapılmış en hassas radyo teleskobu olacak. Nevada'da radyo sinyallerinden uzak, sessiz bir vadide kurulacak sistem tam 1.650 çanaktan oluşacak.

Yaklaşık 20 x 16 kilometrelik bir alana yayılacak teleskop dizisi, yalnızca çok uzak galaksileri gözlemlemekle kalmayacak. Aynı zamanda evrenin sürekli değişen yapısını da anbean takip edebilecek.

İlk Günde 20 Milyon Keşif Yapabilecek

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki radyo teleskopları yaklaşık 20 milyon radyo kaynağı tespit etti. Deep Synoptic Array ise bu sayıya yalnızca ilk gözlem gününde ulaşabilecek kapasiteye sahip.

Projenin ilk beş yıllık bilimsel görevinde ise yaklaşık 1 milyar yeni radyo kaynağının keşfedilmesi hedefleniyor. Bilim insanlarına göre bu dev veri havuzu, galaksilerden kara deliklere kadar evrene ilişkin birçok bilinmeyeni aydınlatırken, kozmosa dair bugünkü bilgilerin de önemli ölçüde değişmesini sağlayabilir.