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1.650 Çanaklı Dev Teleskop Kara Delikleri Dinleyecek: Evrenin Haritası Yeniden Çizilebilir

1.650 Çanaklı Dev Teleskop Kara Delikleri Dinleyecek: Evrenin Haritası Yeniden Çizilebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 11:27
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Gökyüzü daha önce hiç bu kadar hızlı taranmamıştı. Evrenin gizemlerini çözecek dev bir proje hayata geçiyor. ABD'de kurulacak 1.650 çanaklı dev teleskop dizisi, evreni 100 kat daha hızlı tarayarak 1 milyar yeni radyo kaynağı keşfedecek. Bu sayede kara delikler ve karanlık madde gibi evrenin en büyük sırları gün yüzüne çıkarılacak.

İşte detaylar.

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Evreni Dinleyecek Dev Kulak

Evreni Dinleyecek Dev Kulak

California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) öncülüğünde geliştirilen Deep Synoptic Array (DSA), tamamlandığında dünyanın şimdiye kadar yapılmış en hassas radyo teleskobu olacak. Nevada'da radyo sinyallerinden uzak, sessiz bir vadide kurulacak sistem tam 1.650 çanaktan oluşacak.

Yaklaşık 20 x 16 kilometrelik bir alana yayılacak teleskop dizisi, yalnızca çok uzak galaksileri gözlemlemekle kalmayacak. Aynı zamanda evrenin sürekli değişen yapısını da anbean takip edebilecek.

İlk Günde 20 Milyon Keşif Yapabilecek

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki radyo teleskopları yaklaşık 20 milyon radyo kaynağı tespit etti. Deep Synoptic Array ise bu sayıya yalnızca ilk gözlem gününde ulaşabilecek kapasiteye sahip.

Projenin ilk beş yıllık bilimsel görevinde ise yaklaşık 1 milyar yeni radyo kaynağının keşfedilmesi hedefleniyor. Bilim insanlarına göre bu dev veri havuzu, galaksilerden kara deliklere kadar evrene ilişkin birçok bilinmeyeni aydınlatırken, kozmosa dair bugünkü bilgilerin de önemli ölçüde değişmesini sağlayabilir.

Kara Deliklerden Gizemli Sinyallere Kadar Her Şeyi İnceleyecek

Kara Deliklerden Gizemli Sinyallere Kadar Her Şeyi İnceleyecek

DSA'nın en önemli görevlerinden biri, evrendeki en gizemli olaylardan bazılarını incelemek olacak.

  • Bilim insanları bu teleskop sayesinde süper kütleli kara deliklerin gelişimini daha ayrıntılı inceleyebilecek, 

  • Nötron yıldızlarını takip edebilecek ve kaynağı hâlâ tam olarak çözülemeyen Hızlı Radyo Patlamaları (Fast Radio Bursts - FRB) hakkında çok daha fazla veri elde edebilecek.

Ayrıca karanlık madde, evrenin genişleme hızı ve kütle çekiminin davranışına ilişkin yeni ipuçları da bu gözlemlerle araştırılacak.

Aylar Süren Analizler İçin Saniyeler Yetecek

Aylar Süren Analizler İçin Saniyeler Yetecek

Projeyi farklı kılan yalnızca teleskobun büyüklüğü değil. DSA, topladığı devasa radyo verilerini gerçek zamanlı işleyerek görüntüye dönüştürebilecek. Bilim insanlarının 'dünyanın ilk radyo kamerası' olarak tanımladığı bu teknoloji sayesinde, diğer radyo teleskoplarında haftalar hatta aylar sürebilen veri işleme süreci neredeyse anlık hale gelecek.

Böylece dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, yeni keşfedilen kozmik olaylara çok daha hızlı erişebilecek.

2029'da Göreve Başlaması Planlanıyor

Caltech, projenin tasarım sürecini tamamladı. İnşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte sistemin 2029 yılında bilimsel gözlemlere başlaması hedefleniyor.

Bilim dünyası, Deep Synoptic Array'in devreye girmesiyle birlikte evrene ilişkin bugüne kadar cevapsız kalan birçok sorunun yanıt bulabileceğini düşünüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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