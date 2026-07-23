1.650 Çanaklı Dev Teleskop Kara Delikleri Dinleyecek: Evrenin Haritası Yeniden Çizilebilir
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Gökyüzü daha önce hiç bu kadar hızlı taranmamıştı. Evrenin gizemlerini çözecek dev bir proje hayata geçiyor. ABD'de kurulacak 1.650 çanaklı dev teleskop dizisi, evreni 100 kat daha hızlı tarayarak 1 milyar yeni radyo kaynağı keşfedecek. Bu sayede kara delikler ve karanlık madde gibi evrenin en büyük sırları gün yüzüne çıkarılacak.
İşte detaylar.
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Evreni Dinleyecek Dev Kulak
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Kara Deliklerden Gizemli Sinyallere Kadar Her Şeyi İnceleyecek
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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