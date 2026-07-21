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Wi-Fi Sinyalini Bozan 5 Şaşırtıcı Şey: Akvaryum Bile Listede!

Wi-Fi Sinyalini Bozan 5 Şaşırtıcı Şey: Akvaryum Bile Listede!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 14:44
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Evde internetiniz zaman zaman yavaşlıyor ya da bağlantınız sık sık kopuyor mu? Aman dikkat, suçlu her zaman modeminiz olmayabilir. Uzmanlara göre evde kullandığımız bazı eşyalar Wi-Fi sinyalini zayıflatabiliyor. Üstelik bunlardan biri akvaryum, diğeri ise neredeyse her mutfakta bulunan bir cihaz. Peki, Wi-Fi sinyalini neler bozar? Wi-Fi sinyalini güçlendirmek için ne yapmalı?

İşte detaylar. 

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Wi-Fi Sinyalini Bozan 5 Şaşırtıcı Şey Belli Oldu!

Wi-Fi Sinyalini Bozan 5 Şaşırtıcı Şey Belli Oldu!

BBC Future'ın, Wi-Fi öncülerinden Alex Hills'in çalışmaları ve 'Wi-Fi and the Bad Boys of Radio' kitabındaki bilgilerden derleyerek hazırladığı habere göre, evde farkında olmadan kullandığımız bazı eşyalar Wi-Fi sinyalini zayıflatabiliyor. Gelin, Wi-Fi sinyalini bozan 5 şaşırtıcı eşyaya bir kez de birlikte göz atalım: 

  • Modemin Yanındaki Mikrodalgaya Dikkat

Kablosuz internet bağlantıları radyo dalgalarıyla çalışıyor. Özellikle eski tip modemlerin kullandığı 2,4 GHz frekansı, mikrodalga fırınların çalışma frekansıyla aynı bantta yer alıyor.

Bu nedenle eski bir mikrodalga fırın kullanıyorsanız ya da modem mutfağa çok yakın konumdaysa, yemek ısıtırken internet bağlantısında kısa süreli yavaşlamalar yaşanabiliyor. Yeni nesil modemlerde kullanılan 5 GHz ve 6 GHz bantları ise bu sorunu büyük ölçüde azaltıyor.

  • Akvaryum Sanıldığından Daha Büyük Bir Engel

Wi-Fi sinyalini etkileyen en ilginç nesne ise akvaryumlar. Bunun nedeni elbette balıklar değil, su. 

Su molekülleri radyo sinyallerini zayıflattığı için modem ile cihazınızın arasında büyük bir akvaryum bulunuyorsa bağlantı kalitesi belirgin şekilde düşebiliyor. Özellikle geniş akvaryumlar ev içinde 'ölü nokta' oluşmasına neden olabiliyor.

  • Aynalar ve Büyük Televizyonlar Sinyali Şaşırtabiliyor

Wi-Fi sinyalleri sert ve yansıtıcı yüzeylerden sekebiliyor. Büyük aynalar, metal yüzeyler ve geniş ekran televizyonlar sinyalin yönünü değiştirebildiği için bazı odalarda bağlantının beklenenden daha zayıf olmasına yol açabiliyor.

  • Kalın Duvarlar Bağlantıyı Zorluyor

Beton ve tuğla gibi yoğun yapı malzemeleri, Wi-Fi sinyalinin en büyük düşmanları arasında yer alıyor. Modem ile telefon veya bilgisayar arasında ne kadar fazla duvar varsa sinyal gücü de o kadar azalıyor.

Hava koşulları da doğrudan evinizdeki Wi-Fi sinyalini bozmasa da internet altyapısını etkileyebiliyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına gibi aşırı sıcaklar da internet hatlarında arızalara yol açabiliyor. Bunun sonucunda bağlantı hızında düşüş veya kesintiler yaşanabiliyor.

Peki Wi-Fi Bağlantısını Güçlendirmek İçin Ne Yapabilirsiniz?

Peki Wi-Fi Bağlantısını Güçlendirmek İçin Ne Yapabilirsiniz?

  • Uzmanlar daha güçlü bir bağlantı için modemin mümkün olduğunca evin merkezine yerleştirilmesini ve yerden yüksekte konumlandırılmasını öneriyor. 

  • Modem ile cihaz arasında kalın duvar, büyük akvaryum veya metal yüzeyler bulunmaması gerekiyor. 

  • Evin büyük olması durumunda ise Wi-Fi güçlendirici ya da Mesh sistemleri kullanmak, interneti tüm odalara daha dengeli şekilde ulaştırmanın en etkili çözümleri arasında gösteriliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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