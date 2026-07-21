Wi-Fi Sinyalini Bozan 5 Şaşırtıcı Şey: Akvaryum Bile Listede!

BBC Future'ın, Wi-Fi öncülerinden Alex Hills'in çalışmaları ve 'Wi-Fi and the Bad Boys of Radio' kitabındaki bilgilerden derleyerek hazırladığı habere göre, evde farkında olmadan kullandığımız bazı eşyalar Wi-Fi sinyalini zayıflatabiliyor. Gelin, Wi-Fi sinyalini bozan 5 şaşırtıcı eşyaya bir kez de birlikte göz atalım:

Modemin Yanındaki Mikrodalgaya Dikkat

Kablosuz internet bağlantıları radyo dalgalarıyla çalışıyor. Özellikle eski tip modemlerin kullandığı 2,4 GHz frekansı, mikrodalga fırınların çalışma frekansıyla aynı bantta yer alıyor.

Bu nedenle eski bir mikrodalga fırın kullanıyorsanız ya da modem mutfağa çok yakın konumdaysa, yemek ısıtırken internet bağlantısında kısa süreli yavaşlamalar yaşanabiliyor. Yeni nesil modemlerde kullanılan 5 GHz ve 6 GHz bantları ise bu sorunu büyük ölçüde azaltıyor.

Akvaryum Sanıldığından Daha Büyük Bir Engel

Wi-Fi sinyalini etkileyen en ilginç nesne ise akvaryumlar. Bunun nedeni elbette balıklar değil, su.

Su molekülleri radyo sinyallerini zayıflattığı için modem ile cihazınızın arasında büyük bir akvaryum bulunuyorsa bağlantı kalitesi belirgin şekilde düşebiliyor. Özellikle geniş akvaryumlar ev içinde 'ölü nokta' oluşmasına neden olabiliyor.

Aynalar ve Büyük Televizyonlar Sinyali Şaşırtabiliyor

Wi-Fi sinyalleri sert ve yansıtıcı yüzeylerden sekebiliyor. Büyük aynalar, metal yüzeyler ve geniş ekran televizyonlar sinyalin yönünü değiştirebildiği için bazı odalarda bağlantının beklenenden daha zayıf olmasına yol açabiliyor.

Kalın Duvarlar Bağlantıyı Zorluyor

Beton ve tuğla gibi yoğun yapı malzemeleri, Wi-Fi sinyalinin en büyük düşmanları arasında yer alıyor. Modem ile telefon veya bilgisayar arasında ne kadar fazla duvar varsa sinyal gücü de o kadar azalıyor.

Aşırı Soğuk ve Sıcak Hava da Etkileyebiliyor

Hava koşulları da doğrudan evinizdeki Wi-Fi sinyalini bozmasa da internet altyapısını etkileyebiliyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına gibi aşırı sıcaklar da internet hatlarında arızalara yol açabiliyor. Bunun sonucunda bağlantı hızında düşüş veya kesintiler yaşanabiliyor.