SpaceX Roketi Ay'a Çarpacak: Tarihi Çarpışma Yaklaşıyor

Uzayda görevini tamamladıktan sonra kontrolsüz şekilde ilerleyen bir roket parçasının Ay'a çarpması, bilim insanları için oldukça önemli bir gözlem fırsatı oluşturuyor. Çünkü bu kez insan yapımı bir uzay enkazının Ay yüzeyine çarpışı, önceden hesaplanarak bilim insanları tarafından yakından takip edilecek.

Ayrıca, Ay'da atmosfer olmadığı için roket parçası Dünya'daki gibi yanarak parçalanmadan yüzeye ulaşacak. Bu da araştırmacılara, yüksek hızlı bir çarpışmanın Ay yüzeyinde nasıl bir etki oluşturduğunu inceleme fırsatı verecek.

Çarpışma sırasında ortaya çıkacak toz bulutu ve oluşacak yeni krater, Ay'ın geçmişindeki büyük çarpışmaları anlamak için de önemli veriler sağlayabilir.