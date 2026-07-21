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Yaşam
SpaceX Roketi Ay'a Çarpacak: Tarihi Çarpışma Yaklaşıyor

SpaceX Roketi Ay'a Çarpacak: Tarihi Çarpışma Yaklaşıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 10:55
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SpaceX'in Falcon 9 roketinden kalan parça Ay'a çarpacak! Uzayda yol alan yaklaşık 4 tonluk roket bölümü, bu yılın Ağustos ayında Ay yüzeyine ulaşacak. Bilim insanları ise tarihe geçebilecek bu çarpışmayı yakından izlemek için hazırlık yapıyor.

İşte detaylar. 

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4 Tonluk Parça Ay'a Çarpacak

4 Tonluk Parça Ay'a Çarpacak

Uzayda başıboş şekilde ilerleyen dev roket parçası için geri sayım başladı. Söz konusu parça, SpaceX'in 2025 yılında gerçekleştirdiği Falcon 9 fırlatmasında kullanılan ve görev sonrası uzayda kalan üst aşama. SpaceX'in Falcon 9 roketinden kalan parçanın, yapılan hesaplamalara göre 5 Ağustos 2026 tarihinde Ay'a çarpması bekleniyor. 

Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki roket bölümünün, Ay yüzeyine saatte binlerce kilometrelik hızla ulaşacağı tahmin ediliyor. Çarpışmanın ardından bölgede yeni bir krater oluşması ve büyük miktarda Ay tozunun yüzeye yayılması bekleniyor.

SpaceX Roketi Ay'a Çarptığında İnsanlar Görebilecek mi?

Bu tarihi olay ne yazık ki Dünya'dan çıplak gözle izlenemeyecek. Roket parçasının çarpacağı bölgenin Ay'ın uzak tarafına yakın olması nedeniyle, insanlar gökyüzüne bakarak bu anı göremeyecek.

Ancak bilim insanları çarpışmanın etkilerini yakından takip edecek. Ay yörüngesinde görev yapan araçlar, oluşacak krateri, yüzey değişimlerini, ortaya çıkacak enkaz ve yüzey değişimlerini incelemeye çalışacak.

Roketin Ay'a Çarpması Neden Bu Kadar Önemli?

Roketin Ay'a Çarpması Neden Bu Kadar Önemli?

Uzayda görevini tamamladıktan sonra kontrolsüz şekilde ilerleyen bir roket parçasının Ay'a çarpması, bilim insanları için oldukça önemli bir gözlem fırsatı oluşturuyor. Çünkü bu kez insan yapımı bir uzay enkazının Ay yüzeyine çarpışı, önceden hesaplanarak bilim insanları tarafından yakından takip edilecek.

Ayrıca, Ay'da atmosfer olmadığı için roket parçası Dünya'daki gibi yanarak parçalanmadan yüzeye ulaşacak. Bu da araştırmacılara, yüksek hızlı bir çarpışmanın Ay yüzeyinde nasıl bir etki oluşturduğunu inceleme fırsatı verecek.

Çarpışma sırasında ortaya çıkacak toz bulutu ve oluşacak yeni krater, Ay'ın geçmişindeki büyük çarpışmaları anlamak için de önemli veriler sağlayabilir.

Ay Çevresinde Uzay Çöpü Sorunu Gündemde

Ay Çevresinde Uzay Çöpü Sorunu Gündemde

Bu olay Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Ancak Ay'a yönelik görevlerin arttığı bir dönemde, kontrolsüz şekilde bırakılan roket parçaları yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor.

Gelecekte Ay'da kurulması planlanan üsler ve artacak uzay görevleriyle birlikte, Ay çevresindeki uzay enkazlarının nasıl yönetileceği daha önemli bir konu haline gelebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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