Denizi Doldurup Dev Havalimanı Yaptılar: Servetlik Proje Çöküyor
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Japonya'da denizin üzerine inşa edilen ve döneminin mühendislik harikası olarak gösterilen Kansai Uluslararası Havaliman, denize gömülüyor. Her yıl milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan havalimanını ayakta tutmak için servet harcanıyor. Kansai yine de her yıl birkaç santimetre birden çöküyor!
İşte detaylar.
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Dünyanın En İddialı Mühendislik Projelerinden Biriydi: Şimdi Batıyor!
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Ayakta Tutmak İçin Servet Harcanıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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