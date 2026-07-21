Denizi Doldurup Dev Havalimanı Yaptılar: Servetlik Proje Çöküyor

Japonya'da Osaka Körfezi'ndeki Kansai Uluslararası Havalimanı tamamen yapay bir ada üzerine kuruldu. 1994 yılında açılana Kansai, deniz üzerine inşa edilen ilk büyük uluslararası havalimanı olarak tarihe geçti. Şehir merkezindeki gürültü sorununu çözmek amacıyla kıyıdan kilometrelerce açıkta oluşturulan dev yapay ada, yıllarca mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir başarı hikayesi olarak anlatıldı. Ancak adanın altındaki yumuşak kil tabakası zamanla büyük bir probleme dönüştü.

Beklenenden Çok Daha Fazla Çöktü

İlk hesaplamalarda havalimanının onlarca yıl boyunca belirli bir seviyede oturacağı öngörülüyordu. Fakat gerçek çok farklı oldu. Uzmanlara göre havalimanı inşa edilmeye başladığından bu yana beklenenden çok daha fazla çöktü. Son verilere göre ilk yapay adanın zemini açıldığı günden beri yaklaşık 3,8 metre alçaldı.

Havalimanı artık her yıl birkaç santimetre çöküyor. Uzmanlar, batış hızının geçmiş yıllara göre yavaşladığını ancak tamamen durmadığını belirtiyor.