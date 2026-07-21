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Denizi Doldurup Dev Havalimanı Yaptılar: Servetlik Proje Çöküyor

Denizi Doldurup Dev Havalimanı Yaptılar: Servetlik Proje Çöküyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 09:00
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Japonya'da denizin üzerine inşa edilen ve döneminin mühendislik harikası olarak gösterilen Kansai Uluslararası Havaliman, denize gömülüyor. Her yıl milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan havalimanını ayakta tutmak için servet harcanıyor. Kansai yine de her yıl birkaç santimetre birden çöküyor! 

İşte detaylar. 

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Dünyanın En İddialı Mühendislik Projelerinden Biriydi: Şimdi Batıyor!

Dünyanın En İddialı Mühendislik Projelerinden Biriydi: Şimdi Batıyor!

Japonya'da Osaka Körfezi'ndeki Kansai Uluslararası Havalimanı tamamen yapay bir ada üzerine kuruldu. 1994 yılında açılana Kansai, deniz üzerine inşa edilen ilk büyük uluslararası havalimanı olarak tarihe geçti. Şehir merkezindeki gürültü sorununu çözmek amacıyla kıyıdan kilometrelerce açıkta oluşturulan dev yapay ada, yıllarca mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir başarı hikayesi olarak anlatıldı. Ancak adanın altındaki yumuşak kil tabakası zamanla büyük bir probleme dönüştü.

Beklenenden Çok Daha Fazla Çöktü

İlk hesaplamalarda havalimanının onlarca yıl boyunca belirli bir seviyede oturacağı öngörülüyordu. Fakat gerçek çok farklı oldu. Uzmanlara göre havalimanı inşa edilmeye başladığından bu yana beklenenden çok daha fazla çöktü. Son verilere göre ilk yapay adanın zemini açıldığı günden beri yaklaşık 3,8 metre alçaldı.

Havalimanı artık her yıl birkaç santimetre çöküyor. Uzmanlar, batış hızının geçmiş yıllara göre yavaşladığını ancak tamamen durmadığını belirtiyor.

Ayakta Tutmak İçin Servet Harcanıyor

Ayakta Tutmak İçin Servet Harcanıyor

Yetkililer havalimanını güvenli şekilde işletmeye devam edebilmek için yıllardır milyonlarca dolarlık bakım çalışmaları yürütüyor. Deniz duvarları yükseltilirken, terminal binasının altındaki özel hidrolik sistemlerle yapı dengeleniyor. Pistler ve diğer bölümlerde de oluşabilecek seviye farkları düzenli olarak kontrol ediliyor.

Uzmanlar, bu önlemler sayesinde havalimanının faaliyetlerini güvenli biçimde sürdürdüğünü fakat deniz seviyesinin yükselmesi ve olası güçlü tayfunların gelecekte riski artırabileceğine dikkat çekiyor.

Daha Önce Jebi Tayfunu Vurdu

Daha Önce Jebi Tayfunu Vurdu

Kansai Havalimanı'nın kırılganlığı 2018 yılında Jebi Tayfunu'yla tüm dünyaya gösterdi. Dev dalgaların deniz setlerini aşması sonucu pistler sular altında kalırken, havalimanını karaya bağlayan köprüye çarpan bir tanker ulaşımı tamamen durdurdu. O olayın ardından milyarlarca yenlik güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Hâlâ Her Yıl 30 Milyondan Fazla Yolcu Kullanıyor

Tüm bu zorluklara rağmen Kansai Uluslararası Havalimanı Japonya'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Havalimanı 2024 yılında yaklaşık 30,6 milyon yolcuya hizmet verdi ve dünyanın dört bir yanındaki onlarca noktaya uçuş gerçekleştirmeye devam etti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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