Denize Girecekler Dikkat: Türkiye Denizlerinde Pusula Denizanası Yüzde 70 Arttı

Yaz aylarında denize girmeyi sevenleri ilgilendiren dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye denizlerinde özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de sık görülmeye başlayan pusula denizanasının sayısı, son iki yılda yüzde 70 arttı. Uzmanlar, bu artışın nedenlerini açıkladı. Dahası, temas halinde yapılması gerekenler konusunda da vatandaşları uyardı.

Peki, pusula denizanasına dokunursan ne olur? Denizanasıyla temas edenler ne yapmalı?

İşte, detaylar!

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