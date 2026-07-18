Denize Girecekler Dikkat: Türkiye Denizlerinde Pusula Denizanası Yüzde 70 Arttı
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Yaz aylarında denize girmeyi sevenleri ilgilendiren dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye denizlerinde özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de sık görülmeye başlayan pusula denizanasının sayısı, son iki yılda yüzde 70 arttı. Uzmanlar, bu artışın nedenlerini açıkladı. Dahası, temas halinde yapılması gerekenler konusunda da vatandaşları uyardı.
Peki, pusula denizanasına dokunursan ne olur? Denizanasıyla temas edenler ne yapmalı?
İşte, detaylar!
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Türkiye Denizlerinde Pusula Denizanası Görülme Oranı Yüzde 70 Arttı
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Pusula Denizanası Neden Daha Sık Görülüyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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