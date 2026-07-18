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Denize Girecekler Dikkat: Türkiye Denizlerinde Pusula Denizanası Yüzde 70 Arttı

Denize Girecekler Dikkat: Türkiye Denizlerinde Pusula Denizanası Yüzde 70 Arttı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 10:17
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Yaz aylarında denize girmeyi sevenleri ilgilendiren dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye denizlerinde özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de sık görülmeye başlayan pusula denizanasının sayısı, son iki yılda yüzde 70 arttı. Uzmanlar, bu artışın nedenlerini açıkladı. Dahası, temas halinde yapılması gerekenler konusunda da vatandaşları uyardı.

Peki, pusula denizanasına dokunursan ne olur? Denizanasıyla temas edenler ne yapmalı? 

İşte, detaylar! 

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Türkiye Denizlerinde Pusula Denizanası Görülme Oranı Yüzde 70 Arttı

Türkiye Denizlerinde Pusula Denizanası Görülme Oranı Yüzde 70 Arttı
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Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) yürüttüğü 'Ya Yakarsa?' Ulusal Denizanası İzleme Programı verileri, pusula denizanasının son yıllarda özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Vatandaşlardan gelen bildirimlere göre son iki yılda pusula denizanası görülme oranı yaklaşık yüzde 70 yükseldi.

En Çok Hangi İllerde Görüldü?

Vatandaş bildirimlerine göre pusula denizanasının en sık görüldüğü iller şöyle sıralandı:

Bildirimlerin büyük bölümü kıyı sularından yapılırken, bir kısmı da sahile vuran denizanalarından geldi.

Pusula Denizanası Neden Daha Sık Görülüyor?

Pusula Denizanası Neden Daha Sık Görülüyor?
cdnuploads.aa.com.tr

TÜDAV araştırmacısı Dr. İlayda Destan Öztürk'e göre pusula denizanası Türkiye denizleri için yeni bir tür değil. Ancak özellikle son iki yılda Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Uzmanlara göre bu artışta şu faktörler etkili olabilir:

  • Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi

  • Kış aylarının daha sıcak geçmesi

  • Besin tuzu zenginleşmesi

  • Deniz akıntılarındaki değişimler

Peki Pusula Denizanası Tehlikeli mi?

Peki Pusula Denizanası Tehlikeli mi?

Uzmanlar, pusula denizanasının ekosistemin doğal bir parçası olduğunu vurguluyor. Ancak insanlarla temas ettiğinde ciltte şiddetli yanma, ağrı ve kızarıklığa neden olabiliyor. Özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde daha ciddi reaksiyonlar görülebiliyor.

Bu nedenle denizanalarına çıplak elle dokunulmaması öneriliyor.

Denizanası Temasında Ne Yapılmalı?

Uzmanların önerileri şöyle:

  • Temas eden bölgeyi tatlı suyla değil deniz suyuyla yıkayın.

  • Bölgeyi ovalamayın.

  • Tentakül parçaları varsa kredi kartının kenarı gibi sert ama keskin olmayan bir cisimle dikkatlice uzaklaştırın.

  • Şiddetli reaksiyon veya alerjik belirtiler gelişirse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

Uzmanlar ayrıca bir bölgede denizanası görülmesinin denize girmenin tamamen yasak olduğu anlamına gelmediğini ancak yoğunluğun fazla olduğu alanlarda dikkatli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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