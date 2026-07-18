İnsansı Robotlar Dünyada İlk Kez MMA Kafesinde Dövüştü

Rakibinden aldığı güçlü tekme sonrasında robotlardan birinin başı gövdesinden ayrıldı. Buna rağmen gövdenin kısa süre dengesini koruması ve hareket etmeye devam etmesi izleyenleri şaşırttı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Robot Sporlarında Yeni Bir Dönem Başlayabilir

Son yıllarda insansı robot teknolojilerindeki gelişmeler hız kazanırken, Shenzhen'deki organizasyon bu alanda yeni bir dönemin habercisi olarak da görülüyor. Uzmanlara göre, gelecekte robot sporlarının daha yaygın hale gelmesi ve farklı kategorilerde uluslararası turnuvaların düzenlenmesi mümkün olabilir.

Gelin, bir de insansı robotları ringde görelim!👇