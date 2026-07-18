İnsansı Robotlar Dünyada İlk Kez MMA Kafesinde Dövüştü
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Yapay zeka ve insansı robotlar derken, bilim kurgu filmlerini aratmayan gelişmeler artık günlük hayatın bir parçası olmaya başladı. Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen dünyanın ilk insansı robot karma dövüş sanatları (Mixed Martial Arts - MMA) organizasyonu da onlardan biri oldu. Dünyada ilk kez insansı robotlar kafeste kozlarını paylaştı. Maçlardan birinde yaşanan beklenmedik olay ise sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
İşte detaylar.
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Dünyada İlk Kez İnsansı Robot MMA Turnuvası Düzenlendi
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Maçlardan Biri Sosyal Medyada Viral Oldu
İşte insansı robotların dövüştüğü o anlar! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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