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Yaşam
İnsansı Robotlar Dünyada İlk Kez MMA Kafesinde Dövüştü

İnsansı Robotlar Dünyada İlk Kez MMA Kafesinde Dövüştü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 14:16
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Yapay zeka ve insansı robotlar derken, bilim kurgu filmlerini aratmayan gelişmeler artık günlük hayatın bir parçası olmaya başladı. Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen dünyanın ilk insansı robot karma dövüş sanatları (Mixed Martial Arts - MMA) organizasyonu da onlardan biri oldu. Dünyada ilk kez insansı robotlar kafeste kozlarını paylaştı. Maçlardan birinde yaşanan beklenmedik olay ise sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. 

İşte detaylar.

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Dünyada İlk Kez İnsansı Robot MMA Turnuvası Düzenlendi

Dünyada İlk Kez İnsansı Robot MMA Turnuvası Düzenlendi

Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen, robotik alanında dikkat çeken bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) adı verilen etkinlikte insansı robotlar ilk kez MMA (Karma Dövüş Sanatları) kurallarını andıran bir formatta kafese çıktı.

EngineAI tarafından organize edilen etkinlikte amaç yalnızca robotların fiziksel dayanıklılığını göstermek değildi. Geliştirici ekipler, robotların denge, refleks, hareket kabiliyeti ve yapay zeka destekli dövüş algoritmalarını gerçek bir müsabaka ortamında test etme fırsatı buldu.

Maçlardan Biri Sosyal Medyada Viral Oldu

Maçlardan Biri Sosyal Medyada Viral Oldu

Rakibinden aldığı güçlü tekme sonrasında robotlardan birinin başı gövdesinden ayrıldı. Buna rağmen gövdenin kısa süre dengesini koruması ve hareket etmeye devam etmesi izleyenleri şaşırttı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Robot Sporlarında Yeni Bir Dönem Başlayabilir

Son yıllarda insansı robot teknolojilerindeki gelişmeler hız kazanırken, Shenzhen'deki organizasyon bu alanda yeni bir dönemin habercisi olarak da görülüyor. Uzmanlara göre, gelecekte robot sporlarının daha yaygın hale gelmesi ve farklı kategorilerde uluslararası turnuvaların düzenlenmesi mümkün olabilir.

Gelin, bir de insansı robotları ringde görelim!👇

İşte insansı robotların dövüştüğü o anlar! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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